Staufen.Inova Event bei On AG: Ihr Unternehmen ist nicht 08/15. Warum Ihre Supply-Chain-Planung?

Zürich – Am Dienstag, den 6. Juni gibt Staufen.Inova gemeinsam mit den Referierenden von On AG, Hannes Frei, Samuel Frei, Manuel Wegmann sowie Dr. Christian Mießen, INFORM GmbH und Marco Furter, Flyer AG Einblicke in spannende Themen der Supply-Chain-Planung. Teiulnahme vor Ort oder Online.

Themen sind unter anderen:

Transparenz und abgestimmte Planung, wichtige Elemente von erfolgreichen globalen Wertschöpfungsnetzwerken.

Wie künstliche Intelligenz hilft, Transparenz zu schaffen, um die richtigen menschlichen Entscheidungen zu treffen.

Wie dem bekannten «Bullwhip-Effekt» mit einem angepassten Geschäftsmodell und einer abgestimmten Planung entgegengewirkt werden kann und sogar Nutzen daraus gezogen werden kann.

Weitere Informationen und Anmeldung…