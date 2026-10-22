Steinmann Haustechnik AG wird Teil der InstallerGroup

Zürich – Die InstallerGroup Schweiz gibt die erfolgreiche Übernahme der Steinmann Haustechnik AG mit Sitz in Baar (ZG) bekannt. Mit dem Anschluss des Traditionsunternehmens an die Gruppe erweitert diese ihre Präsenz in der wirtschaftsstarken Zentralschweiz und erhöht die Anzahl der Gruppenmitglieder in der Schweiz auf sechs operativ tätige Gebäudetechnikunternehmen.

Die Steinmann Haustechnik AG blickt auf eine über 140-jährige Unternehmensgeschichte zurück und gilt als ausgewiesene Spezialistin für Sanitär- und Heizungstechnik in der Region. Mit seinen rund 40 Mitarbeitenden erwirtschaftet das 1881 gegründete Familienunternehmen einen Jahresumsatz von über 12 Millionen Franken. Die Steinmann Haustechnik AG wird weiterhin unter eigenem Namen am Markt auftreten und von Philippe Steinmann, Geschäftsleiter in fünfter Familiengeneration, geführt. An seiner Seite steht Ehefrau Katja Steinmann als Leiterin Administration.

Geschäftsleiter Philippe Steinmann erklärt, dass die Steinmann Haustechnik AG trotz langer Tradition ein Unternehmen sei, welches sich durch seine Innovationskraft und einen stets zukunftsgerichteten Blick auszeichnet. Unter diesem Aspekt hat sich der erfolgreiche Unternehmer auch für einen Anschluss an die InstallerGroup entschieden: «Seit 145 Jahren steht der Name Steinmann für Qualitätshandwerk in der Zentralschweiz. Mit der InstallerGroup gewinnen wir Zugang zu einem starken Netzwerk und neuen Ressourcen. Das schafft Sicherheit für unsere Mitarbeitenden und Kund:innen und eröffnet uns zusätzliche langfristige Perspektiven.»

Andreas Weiss, CEO der InstallerGroup Schweiz, ergänzt: «Mit der Steinmann Haustechnik AG gewinnen wir ein Familienunternehmen mit tiefen Wurzeln in der Zentralschweiz und einem beeindruckenden langjährigen Leistungsausweis. Ein solches Traditionsunternehmen in unserer Gruppe aufnehmen zu dürfen, ehrt uns und bestärkt uns in unserem Bestreben, die Stärken des lokalen Unternehmertums mit den Vorteilen einer Gruppenzugehörigkeit zu verbinden.» (InstallerGroup/mc/hfu)