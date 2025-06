Dänische InstallerGroup tritt in den Schweizer Markt ein

Zürich – Die InstallerGroup, eine schnell wachsende Dienstleisterin im Baunebengewerbe mit 37 Gruppengesellschaften in Dänemark, übernimmt im Rahmen ihrer internationalen Expansionsstrategie zwei Schweizer Unternehmen. Mit der Akquisition der W. Rokitzky AG und der Rohr Gebäudetechnik AG, beide mit Sitz in Wallisellen ZH, ist die InstallerGroup in der Schweiz gestartet. Weitere Zukäufe sind in Vorbereitung.

Der Eintritt in den Schweizer Markt ist ein wichtiger Meilenstein in der internationalen Expansionsstrategie der dänischen InstallerGroup. Mit der Übernahme der beiden Unternehmen beschäftigt die InstallerGroup Schweiz bei Markteintritt über 130 Mitarbeitende und erzielt einen Umsatz von rund 60 Mio. Franken.

Das dezentrale Geschäftsmodell der InstallerGroup kombiniert die Stärken des lokalen Unternehmertums mit den Möglichkeiten und Skaleneffekten einer Gruppenzugehörigkeit. Die W. Rokitzky AG und die Rohr Gebäudetechnik AG treten weiterhin eigenständig und unter eigenem Namen im Markt auf und werden von den bestehenden Geschäftsleitungen weitergeführt.

Mittelfristiges Ziel der InstallerGroup Schweiz ist es, innerhalb der nächsten 12 Monate durch weitere strategische Akquisitionen den Umsatz auf über 100 Mio. Franken zu steigern.

Konsolidierung in der Schweiz vorantreiben

Die stabile Wirtschaftslage, die zentrale Lage und das hohe Qualitätsbewusstsein machen die Schweiz zu einem strategischen Schlüsselmarkt für die InstallerGroup. «Wir haben uns im Rahmen unserer internationalen Expansionsstrategie als erstes für die Schweiz entschieden, weil die hiesige Wirtschaft eine der stabilsten und produktivsten in ganz Europa ist. Zudem stimmt die Schweizer Unternehmens- und Arbeitskultur sehr stark mit unserer überein», sagt Niels Meidahl, CEO der InstallerGroup. «Das Schweizer Baunebengewerbe ist noch stark fragmentiert. Wir wollen im Bereich der gewerkübergreifenden Gebäudetechnik die Konsolidierung vorantreiben und in den kommenden Jahren eine starke Präsenz in der Schweiz aufbauen.»

Andreas Weiss, CFO der InstallerGroup Schweiz, ergänzt: «Wir freuen uns darauf, das dänische Erfolgsmodell in der Schweiz zu etablieren. Unsere unternehmerfreundliche dezentrale Strategie erlaubt es unseren Partnern, als Teil eines grösseren Ganzen von neuen Möglichkeiten zu profitieren, ohne dabei ihre unternehmerischen Freiheiten zu verlieren. Wir sind überzeugt, dass wir mit unserem Konzept einen Nerv im Schweizer Markt treffen.» (pd/mc/pg)