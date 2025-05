Stiftung Technopark Zürich: Tanja Zimmermann folgt auf Lothar Thiele

Zürich – An seiner Sitzung vom 6. Mai 2025 hat der Stiftungsrat der Stiftung Technopark Zürich Prof. Dr. Tanja Zimmermann einstimmig zur neuen Präsidentin gewählt. Sie folgt auf Prof. Dr. Lothar Thiele, der sich nach sechs Jahren erfolgreicher Amtszeit nun vom Präsidium zurückzieht.

Der Stiftungsrat der Stiftung Technopark Zürich, das strategische Steuerungsgremium der Stiftung, besteht aktuell aus 16 Mitgliedern aus Wissenschaft, Wirtschaft und öffentlicher Hand. Mit Tanja Zimmermann übernimmt erstmals eine Frau dessen Präsidium. Die erfahrene Wissenschaftsmanagerin ist seit Juni 2022 Direktorin der Empa – des interdisziplinären Forschungsinstituts für Materialwissenschaften und Technologieentwicklung – und trägt dort die Verantwortung für rund 1100 Mitarbeitende an drei Standorten.

Zimmermann ist Professorin für Materialwissenschaften an der ETH Zürich und der EPFL Lausanne. Sie hat das Forschungsgebiet der Zellulose-Nanokomposite in der Schweiz wesentlich aufgebaut und in enger Zusammenarbeit mit der Industrie innovative Materialien entwickelt. Als frühere Leiterin des Empa-Departements «Functional Materials» und heutige Direktorin fördert sie gezielt Talente und Startups und engagiert sich für Ressourceneffizienz, Kreislaufwirtschaft und CO₂-Neutralität. Ihre langjährige Erfahrung in interdisziplinärer Forschung und bei der Entwicklung von Lösungen mit gesellschaftlichen Herausforderungen bringt sie nun in das strategische Steuerungsgremium der Stiftung ein.

„Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe und die Möglichkeit, die Entwicklung des Technopark-Ökosystems auf strategischer Ebene mitzugestalten“, sagt Tanja Zimmermann. „Der Technopark Zürich ist ein Ort, an dem visionäre Ideen und wissenschaftlicher Fortschritt auf unternehmerische Tatkraft treffen – diese Dynamik begeistert mich.“

Prof. Dr. Lothar Thiele blickt auf eine prägende Amtszeit zurück: Während seiner langjährigen Präsidentschaft führte er die Stiftung durch die herausfordernden Jahre der Pandemie, in denen physische Begegnung – ein zentrales Element des Technopark-Ökosystems – nur eingeschränkt möglich war. Zu den Höhepunkten seiner Amtszeit zählt die strategische Vorbereitung und die Eröffnung des AI Startup Centers im Februar 2025 unter der Leitung von Dr. Christian Hugo Hoffmann. Zudem initiierte er eine Neuausrichtung der Technopark Allianz – mit dem Ziel, die Zusammenarbeit zwischen den regionalen Technoparks in der Schweiz weiter zu intensivieren.

„Der Stiftungsrat ist für mich ein inspirierender Ort der Zukunftsgestaltung“, sagt Lothar Thiele. „Ich blicke mit grosser Dankbarkeit auf diese spannende Zeit zurück. Mit Tanja Zimmermann übernimmt eine ideale Nachfolgerin das Präsidium – sie bringt Erfahrung, Weitblick und ein tiefes Verständnis für die Bedeutung von Technologietransfer mit. Ich bin überzeugt, dass sie entscheidende Impulse für die Weiterentwicklung des Technoparks geben wird.“

Der Stiftungsrat der Stiftung Technopark Zürich verantwortet die strategische Führung und Weiterentwicklung des gleichnamigen Innovationsstandorts. Er schafft die Rahmenbedingungen, damit Startups, Forschungseinrichtungen und etablierte Unternehmen im Technopark Zürich gemeinsam Innovationen vorantreiben können. (Technopark/mc/hfu)

