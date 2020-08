Sulzer kauft Hersteller von Pen-Injektoren für 100 Millionen Euro

Winterthur – Der Industriekonzern Sulzer übernimmt per 1. Oktober die schweizerisch-deutsche Firma Haselmeier für 100 Millionen Euro. Das sich in Privatbesitz befindliche Unternehmen entwickelt sogenannte Drug-Delivery-Systeme, wie Sulzer am Montag mitteilte.

Konkret verkaufe Haselmeier beispielsweise Injektionssysteme wie Pen-Injektoren. Dabei handelt es sich um eine Art Spritzen, die für Medikamente zur Fruchtbarkeitsbehandlung oder für Mittel gegen Diabetes eingesetzt werden.

Ergänzung des Healthcare-Portfolios

Mit der Übernahme von Haselmeier wolle Sulzer nun sein Healthcare-Portfolio ergänzen, heisst es weiter. Haselmeier beschäftigt gemäss Communiqué derzeit 230 Mitarbeitende und erzielte 2019 einen Umsatz von 36 Millionen Euro.

Das akquirierte Geschäft soll in Sulzers Applicator Systems-Geschäft integriert werden. Dies werde – etwa dank den Skaleneffekten der kombinierten Geschäfte – Kostensynergien generieren. (awp/mc/ps)