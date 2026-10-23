Sunrise baut nach Konsultation 358 Stellen ab

Zürich – Sunrise baut 358 Stellen ab. Die Kündigungen will der Telekomkonzern Anfang November aussprechen. Shops, Vertrieb und Kundendienst sollen weitgehend, Lernende vollständig vom Abbau ausgenommen werden.

Ursprünglich hatte Sunrise den Abbau von bis zu 450 Stellen erwogen. Dank Vorschlägen der Arbeitnehmendenvertretung und der Gewerkschaft Syndicom sei die Zahl im Konsultationsverfahren deutlich reduziert worden, erklärte Sunrise am Freitag in einem Communiqué.

Für die betroffenen Mitarbeitenden gelte ein Sozialplan, dessen Leistungen laut Sunrise insbesondere für ältere Angestellte im Zuge der Konsultationen ausgebaut wurden. Zudem biete das Unternehmen in ausgewählten Bereichen ein freiwilliges Austrittsprogramm zu den Bedingungen des Sozialplans an.

«Neues Betriebsmodell»

Sunrise begründet den Stellenabbau mit einer mehrjährigen «Neuausrichtung des Betriebsmodells» und dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit und Effizienz zu steigern. Parallel dazu prüft das Unternehmen Zulieferverträge und weitere externe Kosten.

Wie genau das neue Betriebsmodell von Sunrise aussehen wird, konnte Firmensprecher Rolf Ziebold auf Nachfrage der Nachrichtenagentur AWP nicht darlegen. Weitere Einzelheiten würden «zu gegebener Zeit» bekanntgegeben.

Nur so viel: Die Organisation werde stärker auf Kundenbindung, Netzqualität und einen zuverlässigen Betrieb ausgerichtet. Auch Künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung spielen eine Rolle – deren Möglichkeiten sollen stärker genutzt werden.

Zweite Abbaurunde

Syndicom nimmt das Ergebnis der Konsultationen «positiv zur Kenntnis». Gleichzeitig hofft die Gewerkschaft, dass es sich dabei um den letzten Stellenabbau bei Sunrise handelt.

Zur Erinnerung: Bereits Anfang Jahr hatte Sunrise die Streichung von 147 Stellen angekündigt. Dieser Abbau wurde im Sommer abgeschlossen. Zusammengerechnet baut der Konzern in diesem Jahr somit mehr als 500 Stellen ab.

Sunrise beschäftigt aktuell rund 2850 Vollzeitstellen, wie das Unternehmen auf seiner Website angibt. (awp/mc/pg)