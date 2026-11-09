Just Eat streicht 373 Stellen – Gewerkschaften üben scharfe Kritik

Zürich – Der Essenslieferdienst Just Eat baut in der Schweiz 373 Stellen ab, darunter 193 seiner bislang rund 700 festangestellten Kuriere. Die Gewerkschaften kritisieren den Schritt scharf und werfen Just Eat vor, auf Scheinselbständigkeit zu setzen.

Betroffen sind neben den 193 direkt angestellten Kurieren auch 180 Beschäftigte externer Personaldienstleister in Zürich, Winterthur, Bern, Biel, Freiburg und St. Gallen, wie Just Eat am Montag mitteilte. Das Konsultationsverfahren sei abgeschlossen, die Verhandlungen über einen Sozialplan liefen weiter.

Mehr Flexibilität statt fester Schichten

Das Unternehmen stellt mit dem Abbau sein Geschäftsmodell um und will künftig verstärkt mit selbständigen Kurieren zusammenarbeiten. «Ohne diese Flexibilität – die der Markt heute erwartet – verlieren wir unsere Relevanz und damit die Wettbewerbsfähigkeit», erklärte Just-Eat-Schweiz-Chef Lukas Streich.

Just Eat begründet den Umbau mit veränderten Kundenbedürfnissen und zunehmendem Wettbewerb. «Es handelt sich nicht um eine Sparmassnahme», sagte Streich Ende Oktober in einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen. Das bisherige Modell mit festen Schichtplänen, die zwei Wochen im Voraus erstellt werden, sei zu wenig flexibel.

Künftig sollen je nach Region festangestellte und selbständige Kuriere sowie externe Lieferfirmen zum Einsatz kommen. In Zürich, Bern, Winterthur und der Ostschweiz setzt Just Eat verstärkt auf Selbständige. In der Westschweiz bleiben die Kuriere aufgrund von Gerichtsentscheiden hingegen angestellt.

Selbständige Kuriere werden grundsätzlich pro Lieferung bezahlt und können Aufträge ablehnen. Anders als Festangestellte haben sie jedoch keinen automatischen Anspruch auf bezahlte Ferien oder Lohnfortzahlung bei Krankheit.

Just Eat arbeitet in der Schweiz mit rund 7000 Restaurants und anderen Partnerbetrieben zusammen. Diese liefern entweder selbst oder lassen Just Eat die Bestellungen ausliefern. Die Umstellung betrifft den zweiten Bereich mit rund 20 Prozent aller Bestellungen.

Gewerkschaften sprechen von illegalem Modell

Die Gewerkschaft Unia wirft Just Eat vor, festangestellte Kuriere durch Scheinselbständige ersetzen zu wollen. Damit würden arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Pflichten umgangen. Das Unternehmen scheine «den Umbau zu einem gesetzeswidrigen Geschäftsmodell vorantreiben zu wollen», kritisierte Unia in einer Mitteilung.

Die Gewerkschaften Unia und Syndicom fordern die Behörden zum Einschreiten auf. Zudem kritisieren sie, nicht in das Konsultationsverfahren einbezogen worden zu sein. Just Eat betont dagegen, die Konsultationsfrist freiwillig verlängert zu haben.

Am Wochenende hatten dutzende Essens-Kuriere in St. Gallen und Zürich gegen die Pläne demonstriert. Am auftragstärksten Tag der Woche fielen laut Gewerkschaftsangaben über die Hälfte der geplanten Schichten aus. Unia kündigte weitere Schritte an.

Scheinselbständigkeit vor Gericht

Die Frage der Scheinselbständigkeit beschäftigt in der Schweiz die Justiz bereits seit Jahren im Zusammenhang mit dem US-Fahrdienstvermittler Uber. Das Bundesgericht entschied 2023, dass die Fahrer im damaligen Geschäftsmodell als Angestellte gelten. Uber hat die geschuldeten AHV-Beiträge samt Verzugszinsen inzwischen nachbezahlt. Allerdings müssen die Behörden bei Änderungen der Geschäftsbedingungen jeweils neu prüfen, ob die Fahrer weiterhin als Angestellte gelten.

Für spätere Zeiträume sind deshalb weitere Verfahren hängig. Die Sozialversicherungsanstalt Zürich betonte vergangene Woche in einer Mitteilung mit Blick auf Just Eat, dass nicht die Verträge, sondern die tatsächlichen Arbeitsverhältnisse entscheidend seien. (awp/mc/pg)