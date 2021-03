Swiss Innovation Challenge 2021 – die letzte Chance

Der Schweizer Innovationswettbewerb tritt in die entscheidende Phase. Anmeldungen sind nur noch bis zum Ostermontag, 5. April möglich.

Die Organisatoren der diesjährigen Swiss Innovation Challenge (SIC) möchten mit ihrem letzten Aufruf Unternehmen oder Institutionen ermuntern, sich mit ihrem Innovations-Projekt noch bis zum 5. April anzumelden.

Virtuelles Kickoff-Meeting am 12. April, Anmeldung bis 5. April

Alle Informationen finden sich auf www.swissinnovationchallenge.ch, der gemeinsamen Plattform der Wirtschaftskammer Baselland, der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) und der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB), die das Innovationsförderprogramm gemeinsam ins Leben gerufen haben. Das eigentliche Kick-off-Meeting findet, Corona bedingt nur virtuell, am 12. April statt.

Zur Erinnerung: An der Swiss Innovation Challenge teilnehmen können etablierte Unternehmen oder Institutionen, aber auch solche, die neu in den Markt eintreten. Zugelassen sind sowohl Innovationen, die in naher Zukunft liegen, oder bereits in den vergangenen zwei Kalenderjahren erfolgt sind. (SIC/mc/hfu)