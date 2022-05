Swiss-Ski startet umfassende Partnerschaft mit der Schweizer Sportmarke On

Zürich – Für Swiss-Ski und den Swiss Ski Pool beginnt betreffend Ausrüstung eine neue Ära. Mit Beginn der neuen Saison stattet die Schweizer Marke On die Teams aller elf Schneesportarten von Swiss-Ski mit Off-Snow-Trainingsbekleidung und Schuhen für Physical Training, Running und Sports Lifestyle aus.

Im Zentrum der neuen umfassenden Partnerschaft von Swiss-Ski mit On stehen die Athletinnen und Athleten sowie die Fokussierung auf das beste Material für das jeweilige Off-Snow-Training in den einzelnen Sportarten. Mit dem Schweizer Unternehmen mit Sitz in Zürich arbeitet Swiss-Ski schon seit einigen Jahren erfolgreich zusammen; seit 2018 ist On Schuhausrüster in den nordischen Sportarten Langlauf, Nordische Kombination, Skispringen und Biathlon.

Nun weitet On sein Engagement beim Skiverband stark aus und ist bis mindestens 2026 Ausrüster für Off-Snow-Trainingsbekleidung und Schuhe sämtlicher Athletinnen und Athleten sowie Staff-Mitglieder. Neben der Ausstattung mit Schuhen und Kleidung für die Sommertrainings steht On den rund 300 Kader-Athletinnen und -Athleten auch mit seiner grossen Expertise in Bezug auf die individuell optimalen Running-Schuhe vor und während der Wettkampfsaison zur Seite. (mc/pg)