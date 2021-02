Swissport gewinnt Auftrag von Lufthansa Cargo in Grossbritannien

Zürich – Swissport hat einen Auftrag von Lufthansa Cargo erhalten. Neu solle die Luftfrachtabfertigung am Flughafen London Heathrow von Swissport erledigt werden. Der Vertrag ergänze die bisherige langjährige Zusammenarbeit der beiden Firmen in Grossbritannien, hiess es in einem Communiqué vom Montag.

Swissport werde konkret die Luftfracht für rund 30 Flüge pro Woche abwickeln und damit die Drehkreuze von Lufthansa, Swiss und Austrian Airlines in Frankfurt, München, Zürich und Wien mit der Insel verbinden. (awp/mc/pg)

