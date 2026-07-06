Die USA haben den Weltfussball annektiert

Nicht Kanada, Grönland oder Venezuela sind bis anhin – wie es von Präsident Donald Trump nach seiner Wiederwahl angedroht worden war – dem Imperialismus der USA zum Opfer gefallen. Es ist der Weltfussball unter der Führung der FIFA.

von Bernhard Bauhofer, Founder & Managing Partner von Sparring Partners GmbH

Jüngstes Indiz dafür ist die Intervention von FIFA-Friedenspreisträger Trump bei Verbandchef Infantino, bei dem er sich für die Aussetzung der Rot-Sperre des Spielers der US-Mannschaft Balogun für das WM-Achtelfinale gegen Belgien eingesetzt haben soll. Es ist ein Novum und Eklat zugleich, wenn Politiker unverhohlen Einfluss auf sportliche Entscheidungen nehmen.

Kommerz über allem

Spätestens mit der Austragung des Turniers von vor vier Jahren in Katar hat sich der Weltfussball dem Kommerz vollends unterworfen und dabei Bedenken gegenüber Verstössen des Gastgeberlandes gegen Menschenrechte einfach weggewischt. Doch, wie es zu erwarten war, hat die aktuelle Fussballweltmeisterschaft unter dem Einfluss von Trump megalomanische Ausmasse angenommen – mit, für die meisten eingefleischten Fussball-Fans unerschwinglichen, astronomisch hohen Ticketpreisen. Zum Fussball als Spielball der Politik beigetragen haben auch die Idole und ehemaligen Strassenfussballer Ronaldo und Messi mit ihrem Besuch im Weissen Haus bei Donald Trump.

Reputationsschaden Schweiz

Dabei erschütterte schon in 2015 eine denkwürdige Razzia im Zürcher Edelhotel Baur au Lac, bei der FIFA-Funktionäre wegen Korruption festgenommen worden waren, den Weltfussball. Nach dem Rücktritt des damaligen Präsidenten Sepp Blatter hoffte man auf eine Erneuerung des Verbands. Weit gefehlt. Doch nach wie vor residiert die FIFA in Zürich – und die Schweiz ist einmal mehr im Brennpunkt internationaler Korruption und Intransparenz. In einer Welt, in der Geld über alles gestellt wird und Korruption als ein Kavaliersdelikt abgetan wird, verhallen die Stimmen, welche vor dem Ausverkauf des Fussballs warnen.