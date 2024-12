Embotech erhält 23,5 Mio. Franken für Lösungen für autonomes Fahren in der Logistik

Zürich – Embotech, ein innovativer Anbieter von Lösungen für autonomes Fahren in der Industrielogistik, hat eine Serie-B-Finanzierung in Höhe von 23,5 Mio Franken erhalten, um dasUnternehmen bei der Skalierung seiner Lösungen für den automatisierten Fahrzeugverkehr (AVM) und den autonomen Terminaltraktor (ATT) in Europa und schliesslich in den Vereinigten Staaten, dem Nahen Osten undAsien zu unterstützen. Die Finanzierungsrunde wird von Emerald Technology Ventures und Yttrium angeführt, mit zusätzlichen Mitteln von BMW i Ventures, Nabtesco Technology Ventures, Sustainable Forward Capital Fund, RKK VC und bestehenden Investoren.

Embotech, die Abkürzung für Embedded Optimization Technologies, hat bereits bedeutende mehrjährige Rollout-Verträge für seine AVM-Lösung in der Fertigfahrzeuglogistik und seine ATT-Lösung für Anwendungen in der Hafen- und Hoflogistik erhalten.

Für sein AVM-Geschäft hat Embotech einen mehrjährigen Vertrag mit dem Automobilhersteller BMW unterzeichnet, der die Installation seiner Lösung weltweit bis Ende 2025 vorsieht. Mit der seit Ende 2023 laufenden Einführung der Embotech-Technologie werden bereits Hunderte von Autos pro Tag durch die Endproduktion gefahren, und Anfang 2025 soll die Zahl der Fahrzeuge auf mehrere Tausend pro Tag steigen. In den BMW-Werken Dingolfing und Leipzig ist die Lösung bereits in Betrieb, in Regensburg wird sie derzeit weiterentwickelt. Bis Ende 2025 wird die Technologie auch im BMW-Werk in Spartanburg, South Carolina, in Betrieb sein. Embotech ist der einzige Anbieter auf dem Markt mit einer zertifizierten RBL-Lösung und der einzige Anbieter mit Erfahrung in einer Produktionsumgebung.

Neue BMW-Fahrzeuge werden auf einer ein Kilometer langen Strecke zwischen zwei Montagehallen über eine Quietsch- und Rüttelstrecke bis zum Zielbereich geführt – ohne dass ein Fahrer in irgendeiner Phase der Fahrt benötigt wird. Das RBL-System von Embotech erfordert keine Änderungen an den Fahrzeugen und verwendet handelsübliche LiDAR-Sensoren, die auf der bestehenden Infrastruktur installiert werden. Die Technologie kann für alle Fahrzeugmodelle und an veränderte Fabriklayouts angepasst werden, um wachsenden Produktionsmengen und neuen Produktionslayouts gerecht zu werden. BMW rechnet damit, mit diesem System in den nächsten zehn Jahren Millionen von Kilometern zu erfassen.

Im ATT-Geschäft bereitet sich Embotech auf die Einführung von 30 Einheiten in Europas grösstem Hafen, dem Hafen von Rotterdam in den Niederlanden, vor, die in den nächsten zwei Jahren in Betrieb genommen werden sollen. Die elektrischen ATTs sind mit Embotechs Level 4 Autonomous Vehicle (AV) Kit ausgestattet, das ihnen den autonomen Betrieb in komplexen, gemischten Verkehrssituationen ermöglicht. Die autonomen Traktoren von Embotech nutzen eine Kombination aus LIDAR, Kameras und GPS, um Hindernisse unter allen Wetterbedingungen zu erkennen und eine Lokalisierungsgenauigkeit von weniger als 5 cm zu erreichen. Nach strengen Tests, die die Zuverlässigkeit und Sicherheit der Technologie im Hafenbetrieb rund um die Uhr unter Beweis stellten, sind die ATTs nun einsatzbereit und ermöglichen den nahtlosen horizontalen Transport von Containern über Umschlagplätze im Hafengebiet.

Embotech nutzt gemeinsame Technologie- und Sicherheitsprozesse in seinen beiden Geschäftsbereichen, was zu erheblichen Effizienzsteigerungen führt. Dieser rationalisierte Ansatz ermöglicht eine schnellere Innovation und einen schlankeren Betrieb als bei der Konkurrenz. In beiden Logistikbereichen bieten die autonomen Fahrlösungen von Embotech erhebliche Vorteile. Sie erhöhen die betriebliche Effizienz durch einen 24-Stunden-Betrieb, flexible Spitzenabfertigung und verbesserte Transparenz durch digitale Integration erheblich. Durch die Automatisierung kritischer Prozesse erhöht Embotech zudem die Sicherheit in der Logistik.

Darüber hinaus wirken diese hochautomatisierten Lösungen dem weltweiten Fahrermangel entgegen, reduzieren die Total Cost of Ownership (TCO) und die CO2-Emissionen und geben einen Ausblick auf die Zukunft der modernen Logistik.

„Das Angebot von Embotech ist ein idealer Weg für Unternehmen, ihren Weg zu zuverlässiger Autonomie zu beschleunigen“, sagt Mehran Zaker, Partner bei Emerald und neues Vorstandsmitglied bei Embotech. „Wir freuen uns, Embotech zu unterstützen, ein Schweizer Technologieunternehmen, das bei der Entwicklung von Level 4 AV für Logistikanwendungen weltweit führend ist.“

„Wir sind begeistert, den erfolgreichen Abschluss unserer Serie-B-Finanzierungsrunde bekannt zu geben, ein Beweis für das wachsende Vertrauen in die Mission von Embotech, diebLogistikautomatisierung zu revolutionieren“, sagte Andreas Kyrtatos, CEO von Embotech. „Diese Investition bringt eine unglaubliche Gruppe von neuen Investoren an Bord. Sie ermöglicht es uns, unsere globale Präsenz auszubauen und Spitzentechnologie zu liefern, die den Übergang der Industrielogistik zu einer sichereren, effizienteren und nachhaltigeren Zukunft ermöglicht.“

„Embotech hat uns mit seiner einzigartigen, hochgradig anpassungsfähigen autonomen Logistiklösung beeindruckt“, sagt Dr. Axel Krieger, Partner bei Yttrium. „Das Unternehmen stellt sich den globalen logistischen Herausforderungen sowohl für Nutz- als auch für Personenfahrzeuge und ist mit einem starken Orderbuch sowie bewährten Industriepartnerschaften einzigartig positioniert, um den Markt anzuführen. Eine Investition, die perfekt mit Yttriums Ziel übereinstimmt, die B2B-Technologie-Champions von morgen zu fördern.“

„Wir sind besonders stolz auf unser Investment in Embotech, da das Unternehmen seit 2022 im Rahmen seiner erfolgreichen Partnerschaft mit der BMW Group Pionierarbeit im Bereich des automatisierten Rangierens leistet“, ergänzt Marcus Behrendt, ManagingPartner bei BMW i Ventures. „Wir freuen uns daher, das Unternehmen sowohl finanziell als auch operativ dabei zu unterstützen, den Markt für autonome Fahrlösungen in der Logistik neu zu gestalten und gleichzeitig die Effizienz in der Fahrzeugproduktion deutlich zu steigern.“ (Embotech/mc/hfu)