The Circle Conference: Die Innovations-Konferenz der Schweiz

Zürich – Am 01. Juli 2021 findet im The Circle am Flughafen Zürich „THE CIRCLE CONFERENCE“ statt. Die Innovations-Konferenz der Schweiz, die neue Massstäbe setzen will.

Das Versprechen der Veranstalter: Die verrückteste und innovativste Konferenz der Schweiz im 2021.

Am 01. Juli 2021 wird die Schweizer Corporate-Welt im Circle begrüsst. Ca. 800 – 1’000 Event- und Tagungsplaner, Meetingbooker, Travel-Manager, Einkäufer & Incentive-Agenturen.

Interaktives Programm in der neuen Convention Hall

Die einzigartige MICE Konferenz im The Circle Conference Center, inklusive der brandneuen Convention Hall.

Konferenzprogramm mit herausragenden Rednern & Künstlern

Ausstellung von Destinationen, Tagungshotels, Incentive-Anbietern, Eventlocations & Meetingspaces

Workshops & Präsentationen von Technology-Anbietern

Workshops & Präsentationen von Event- & Konferenz-Agenturen

Dramaturgie & «State of the Art» – Storytelling

Design Thinking & Conferencing on a new Level

New Work. New Event. The New Normal.

Networking-Plattform «The Future of Events»

Die momentane Situation ist nicht einfach und wir alle sind betroffen. Doch gibt es ein Leben nach Corona – und darauf wollen die Veranstalter die Teilnehmer vorbereiten und einstellen.

Nutzen Sie das Rampenlicht für Ihr Unternehmen und nehmen Sie als Aussteller teil. Setzen Sie sich und Ihre Dienstleistungen perfekt in Szene. Machen Sie auf sich aufmerksam. Nicht nur vor Ort, sondern auch schon im Vorfeld der THE CIRCLE CONFERENCE. (TCC/mc/hfu)

