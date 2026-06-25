Umsatz im Postmarkt sinkt wegen abnehmender Briefmengen

Bern – Der Schweizer Postmarkt hat 2025 einen leicht sinkenden Gesamtumsatz um 0,3 Prozent auf knapp 4,3 Milliarden Franken verzeichnet. Das war die Folge des anhaltenden Rückgangs des Briefversands, wie die Eidgenössische Postkommission am Donnerstag mitteilte.

Unter dem Strich konnte die Post aber trotzdem ein positives Konzernergebnis erwirtschaften, wie die Postkommission (Postcom) in ihrem Jahresbericht auswies. Auf dem Paket-, Express- und Kuriermarkt seien Umsatz und die Sendungsvolumen um 4 Prozent gestiegen.

Mit 1,5 Milliarden Sendungen im Jahr 2025 sei der Briefversand weiterhin rückläufig gewesen – um rund ein Fünftel seit dem Jahr 2021, wie Postcom schreibt. Die mit den Briefsendungen der Grundversorgung verbundenen Kosten hätten erstmals nicht mehr gedeckt werden können. Hier sei ein Verlust von 137 Millionen Franken ausgewiesen worden.

Im vergangenen Jahr reduzierte sich die Anzahl der Poststellen um 13. Während die Anzahl der eigentlichen Postfilialen um 47 auf 718 zurückging, nahm diejenige der Postagenturen um 34 auf 1982 zu. (awp/mc/ps)