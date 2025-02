Unternehmer Walter Fust ist verstorben

Zürich – Der Unternehmer und Investor Walter Fust ist am Dienstag nach kurzer Krankheit verstorben. Dies teilte seine Familie am Donnerstag mit. Fust wurde 83 Jahre alt.

Bekannt wurde er mit der Haushaltsgeräte- und Unterhaltungselektronikkette Dipl. Ing. Fust AG. Er gründete die Gesellschaft im Jahr 1966 im Alter von 25 Jahren. 2007 verkaufte er sein Lebenswerk an Coop.

Daneben war Fust Investor. So war er von 1996 bis 2004 Mehrheitsaktionär von Jelmoli. Zuletzt war der Maschinenbauer StarragTornos sein Hauptengagement.

Er besass gut die Hälfte (52,1%) der Aktien und amtete bis zuletzt auch als Vizepräsident des Verwaltungsrats. Dieses Investment sei Ausdruck seiner Leidenschaft für die Werkzeugmaschinenindustrie und den Wirtschaftsstandort Schweiz gewesen, heisst es in der Mitteilung der Familie, die von StarragTornos verbreitet wurde.

Erben sprechen VRP Vertrauen aus

Fusts Erben sprechen dem aktuellen Verwaltungsratspräsidenten von StarragTornos, Michael Hauser, im Communiqué «ihr vollstes Vertrauen» aus. Dieser sei während vieler Jahre Fusts engster Vertrauter gewesen. Er werde die Gruppe im Sinne des Verstorbenen in die Zukunft führen.

Der Anteil von Fust an StarragTornos bleibt im Besitz der Familie, betonte der Maschinenbauer in einem eigenen Communiqué. Und die Erben von Walter Fust würden sich dafür einsetzen, dass die Beteiligung auch in der Familie bleibe.

Das Wirtschaftsmagazin «Bilanz» schätzte das Vermögen Fusts zuletzt auf 1 bis 1,5 Milliarden Franken. Sein Vermächtnis solle gemäss den Wünschen seiner Familie für den Erhalt und die weitere Förderung des Wirtschaftsstandortes Schweiz sowie für gemeinnützige Zwecke weitergeführt werden, hiess es in der Mitteilung. (awp/mc/ps)