V-Zug ernennt Christoph Kilian per April 2025 zum neuen Konzernchef

Zürich – V-Zug erhält einen neuen Chef. Christoph Kilian übernimmt das Ruder per April 2025 von Peter Spirig. Die bisherigen Prognosen werden zudem bestätigt.

Der bisherige CEO Spirig werde das Unternehmen nach fünf Jahren an der Spitze im zweiten Quartal 2025 verlassen, teilte der Haushaltgerätehersteller am Dienstag mit. Während seiner Amtszeit verantwortete er unter anderem die Abspaltung des Unternehmens von der Metall Zug Gruppe. V-Zug ging Mitte 2020 als eigenständiges Unternehmen an die Börse.

Der designierte CEO Kilian ist den Angaben zufolge derzeit Mitglied des Bereichsvorstands der Robert Bosch Power Tools GmbH, zuvor war er fast 20 Jahre lang in verschiedenen Managementfunktionen bei BSH Hausgeräte tätig. Man habe mit ihm eine internationale Führungspersönlichkeit mit Erfahrung auch in der Schweiz gewonnen, so das Unternehmen.

V-Zug bestätigt derweil die bisherigen Prognosen. Demnach werden für das laufende Geschäftsjahr 2024 ein höherer Umsatz und eine verbesserte Profitabilität erwartet. Auch an den mittelfristigen Zielen hält die Gruppe fest. (awp/mc/ps)