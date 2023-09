Von Roll-Aktionäre stimmen dem Verkauf der Firma zu

Breitenbach – Die Aktionärinnen und Aktionäre der Von Roll-Gruppe haben am gestrigen Mittwoch an der ausserordentlichen Generalversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. Damit haben sie den Weg für die Übernahme des Unternehmens durch den deutschen Spezialchemiekonzerns Altana definitiv frei gemacht.

Auf der Traktandenliste standen fünf Begehren, die im Zusammenhang mit dem Verkauf des Unternehmens stehen: Darunter die Wahl neuer Verwaltungsräte und eines neuen Verwaltungsratspräsidenten sowie auch die Dekotierung der Aktien von der Börse SIX. Alle Anträge seien mit grossem Mehr angenommen worden, teilte Von Roll am Donnerstag mit.

Im Zuge der Übernahme der Gruppe durch Altana sind Von Roll-Präsident Peter Kalantzis und die Verwaltungsräte Gerhard Bruckmeier und August von Finck von ihren Funktionen zurückgetreten. Neu ins Gremium gewählt wurden den Angaben zufolge Ravindra Kumar als Präsident, Antonio Nastasi, Holger Wiebelhaus und Jan Bir.

Aktie wird dekotiert

Weiter wurde von den Aktionären auch die Dekotierung der Von Roll-Aktie von der Schweizer Börse SIX genehmigt. Der Verwaltungsrat sei dazu ermächtigt worden, diesen Beschluss beziehungsweise die Dekotierung auszuführen, hiess es weiter.

Das Schweizer Traditionsunternehmen Von Roll hatte den Verkauf Mitte August angekündigt. Die deutsche Unternehmerfamilie von Finck verkauft dabei ihre Beteiligung von über 80 Prozent an den zur Altana-Gruppe gehörenden deutschen Hersteller von Isolierstoffen für die Elektro- und Elektronikindustrie Elantas. Hinter Altana steht mit der BMW-Erbin Susanne Klatten eine andere deutsche Familiendynastie.

Vergangene Woche teilte Elantas mit, dass sie mittlerweile 87,69 Prozent des Aktienkapitals der Von Roll-Gruppe hält. Elantas hatte weitere Aktien an der Börse zugekauft und aus dem Eigenbestand der Von Roll übernommen. Die offizielle Angebotsfrist wird voraussichtlich am 25. September 2023 beginnen und bis am 27. Oktober 2023 laufen. Elantas bezahlt 86 Rappen je Von Roll-Aktie. (awp/mc/ps)