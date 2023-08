Von Roll erhält Übernahmeangebot von Altana-Tochter Elantas

Zürich – Altana will die Merheitsbeteiligung der Familie von Fink an der Firma Von Roll sowie sämtliche ausstehenden Aktien übernehmen. Der Von Roll-Verwaltungsrat unterstützt die Offerte.

Am 11. August haben die Clair AG, über die die Familie von Finck die Mehrheit an Von Roll hält, und die deutsche Elantas einen Aktienkaufvertrag unterzeichnet, wie die Unternehmen am Freitag mitteilten. In diesem Rahmen sollen die von Clair gehaltenen Anteile über 80,89 Prozent an Elantas verkauft werden. Für die Aktien haben sich die Parteien auf einen Kaufpreis von 0,86 Franken je Aktie geeinigt. Elantas wiederum ist eine hundertprozentige Tochter des privat gehaltenen Spezialchemiekonzerns Altana.

Ebenso wollen Von Roll-CEO Christian Hennerkes und Finanzchef Artur Lust ihre Anteile über 1,68 Prozent Elantas andienen. Unter Vorbehalt des Vollzugs des Aktienkaufvertrags und unter Berücksichtigung der beiden Andienungsvereinbarungen halte Elantas damit 82,57 Prozent des gesamten und im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals und der Stimmrechte der Von Roll. Ohne Einbezug der von Von Roll selbst gehaltenen Papiere entspricht dies einer Beteiligung von 84,25 Prozent der ausstehenden Von Roll-Aktien.

Verwaltungsrat unterstützt Offerte

Für die verbleibenden Aktien will Elantas voraussichtlich einen Angebotspreis von 0,86 Franken unterbreiten. Dies entspreche einer Prämie von 8,9 Prozent gegenüber dem Durchschnittspreis der letzten 60 Handelstage und von 10,3 Prozent auf den Schlusskurs vom 10. August (0,78 Fr.).

Der Von Roll-Verwaltungsrat hat der Übernahmeofferte zugestimmt. Er erachte das öffentliche Kaufangebot in finanzieller Hinsicht als fair und im Interesse der Von Roll Holding, heisst es weiter. Er empfiehlt den Aktionären daher das Angebot anzunehmen. «Nach einem mehr als 20-jährigen Engagement und der zuletzt erfolgreich abgeschlossenen Neuausrichtung der Unternehmensgruppe veräussert die Familie von Finck ihre Anteile von 80,9 Prozent im Sinne einer Nachfolge an den strategischen Investor Altana,» sagt dazu Von Roll-Verwaltungsratspräsident Peter Kalantzis.

«Mit der Zugehörigkeit zur Altana Gruppe eröffnen sich für die Von Roll Holding attraktive Möglichkeiten, die erfolgreiche Geschäftsentwicklung der letzten Jahre weiter auszubauen,» lässt sich Von Roll-Chef Hennerkes in der Mitteilung zitieren. «Gemeinsam werden wir einen entscheidenden Beitrag zur Energie- und Mobilitätswende leisten. Durch den Erwerb sind wir für diese schnell voranschreitende Transformation bestens aufgestellt,» ergänzte Ravindra Kumar, Geschäftsbereichsleiter Elantas.

Firma soll dekotiert werden

Die Transaktion soll voraussichtlich im November abgeschlossen werden. Anschliessend sollen die Papiere der Von Roll von der SIX dekotiert werden, teilte das Unternehmen weiter mit.

Das Kaufangebot und der Aktienkaufvertrag unterliegen noch den üblichen Bedingungen und behördlichen Genehmigungen. Gestützt auf eine Verfügung vom 3. Mai dieses Jahres habe die Übernahmekommission zudem festgestellt, dass das «verankerte Opting-out im Falle eines öffentlichen Kaufangebots von Altana zum Erwerb aller sich im Publikum befindenden Aktien von Von Roll rechtswirksam ist,» heisst es weiter. Die Prüfstelle müsse die Von Roll-Aktie daher nicht bewerten, obwohl die Von Roll-Aktien als nicht liquide Beteiligungspapiere gelten. Daher kämen auch die übernahmerechtlichen Mindestpreisregeln nicht zur Anwendung.

Elantas produziert Schutzmaterialien und flüssige Isolierstoffe für die Elektro- und Elektronikindustrie. Per 2022 beschäftigte das Unternehmen rund 1100 Mitarbeitende. Das Mutterhaus, das Spezialchemieunternehmen Altana, beschäftigt wiederum 7000 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Vorjahr einen Umsatz über 3 Milliarden Euro.

Von Roll steigert Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr

Der Industriekonzern hat einen guten Start in das Geschäftsjahr 2023 hingelegt. Umsatz und Gewinn stiegen im ersten Semester im Jahresvergleich, jedoch hat sich der Bestellungseingang abgeschwächt.

In den Monaten Januar bis Juni erzielte Von Roll einen Umsatz von 122,6 Millionen Franken nach 116,7 Millionen in der Vorjahresperiode, wie das Unternehmen am Freitag vorab mitteilte. Der grössere Bereich Insulation wuchs dabei um 5,1 Prozent auf 89,7 Millionen Franken und das Segment Composites legte um 4,9 Prozent auf 32,9 Millionen Franken zu.

Dabei konnte das Unternehmen seine Profitabilität steigern. Der Betriebsgewinn auf Stufe EBIT stieg um gut ein Viertel auf 11,8 Millionen Franken. Die entsprechende EBIT-Marge kam bei 9,6 Prozent zu liegen, nachdem es im Vorjahr noch 8,0 Prozent waren. Unter dem Strich resultiert ein um ein Drittel höherer Reingewinn von 8,2 Millionen Franken. (awp/mc/pg)