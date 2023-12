Von Roll wird dekotiert – Zeitpunkt noch unklar

Breitenbach – Die Von-Roll-Aktie wird von der Schweizer Börse genommen. Nach der Übernahme durch den deutschen Spezialchemiekonzern Altana hat die SIX nun die Dekotierung genehmigt.

Der genaue Zeitpunkt stehe noch nicht fest und werde noch bekannt gegeben, hiess es in einer Mitteilung der Regulierungsstelle SIX Exchange Regulation (SER) am Dienstag. Die Bekanntgabe solle spätestens fünf Börsentage vor dem letzten Handelstag erfolgen.

Altana hatte die Offerte für Von Roll Mitte August lanciert, wobei die deutsche Unternehmerfamilie von Finck zugestimmt hatte, ihre Beteiligung an Von Roll von über 80 Prozent zu verkaufen. Hinter Altana steht mit der BMW-Erbin Susanne Klatten eine andere deutsche Familiendynastie. Ende November wurde die Übernahme vollzogen und das Squeeze-Out-Verfahren eingeleitet. (awp/mc/ps)