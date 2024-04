Voxia holt Renaud Cusenier als Creative Director an Bord und erweitert die Dienstleistungen des Referenzbereichs VOXCOM

Genf / Zürich – Als Agentur für Kommunikationsberatung, Public Relations und Design läutet Voxia eine neue Ära mit einer strategischen Neupositionierung ein, um die Bedürfnisse ihrer Kunden in einem sich ständig wandelnden Markt gezielter zu erfüllen. Mit ihrer anerkannten Expertise bekräftigt die Agentur ihre Position als Schlüsselakteurin, indem sie die Leistungen ihres Kernbereichs VOXCOM ausbaut, der nun auch eine integrierte Abteilung für künstlerische Kreation unter der Leitung von Renaud Cusenier umfasst.

Im Rahmen der kontinuierlichen Suche nach der besten Unterstützung für ihre Kunden bietet Voxia ab sofort einen Grafikdesign-Service an, der in einem der drei Referenzbereiche integriert ist: VOXCOM, wodurch sie ihr Engagement für die Bereitstellung von 360°Kommunikationslösungen, die ganzheitlich und innovativ sind, unterstreicht. Diese wichtige Entwicklung geht mit der Einstellung des Creative Directors, Renaud Cusenier, einher, der frischen Wind und eine hohe Expertise in diesem Bereich mitbringt. Die beiden anderen Bereiche der Agentur, VOXFINANCE und VOXIMO, profitieren ebenfalls von seiner kreativen Expertise, wodurch Synergien innerhalb der Teams geschaffen werden, die es ermöglichen, noch effizientere Leistungen anzubieten.

Ein umfangreicher und vielseitiger künstlerischer Werdegang

Renaud Cusenier verfügt über ein “Diplom als leitender Techniker für visuelle Kommunikation” (Brevet de technicien supérieur en communication visuelle) mit den Schwerpunkten Grafikdesign und Werbung sowie über 20 Jahre Berufserfahrung und kann auf eine beeindruckende Laufbahn zurückblicken. Er begann seine Karriere bei der HavasGruppe, zunächst in Paris und dann in Genf, wo er zehn Jahre lang als künstlerischer Leiter arbeitete und von den Ressourcen und dem Netzwerk einer internationalen Firma profitierte. Anschliessend wechselte er für sechs Jahre zur Agentur Gaultier Collette, für die er kreative

Kampagnen für zahlreiche lokale Kunden durchführte. Er verkörpert somit das optimale Zusammenspiel zwischen einer soliden Erfahrung in einem internationalen Unternehmen und einer ausgeprägten Sensibilität für lokale Besonderheiten, die für jedes Kreativ- und Werbeprojekt ein wertvoller Vorteil sind.

«In der Überzeugung, unseren Kunden ein umfassendes Dienstleistungsangebot und vor allem einen einzigen Ansprechpartner für ihre gesamte Kommunikation bieten zu können, haben wir beschlossen, Renaud Cusenier als Creative Director in die Agentur einzubinden.

Seine Fähigkeiten vereinen Kreativität und technisches Know-how», sagt Alexis Delmege, CEO von Voxia. «Indem wir diese kreative Expertise mit unseren Kompetenzen in Kommunikation und Public Relations verbinden, sind wir heute in der Lage, unseren Kunden eine umfassende und integrierte Lösung zu bieten, die ihnen hilft, ihre Wachstumsziele zu erreichen.»

Die drei Referenzbereiche: VOXCOM, VOXFINANCE und VOXIMO

Der Geschäftsbereich VOXCOM bietet Beratung in den Bereichen Public Relations und institutionelle Kommunikation, Markenentwicklung und ab sofort auch Design. Er ergänzt die Dienstleistungspalette des historischen Pfeilers von Voxia, VOXFINANCE, der seit über 25 Jahren auf die Begleitung von Unternehmen und Investoren bei ihrer Finanzkommunikation spezialisiert ist. Der 2020 gegründete Geschäftsbereich VOXIMO, der heute über 30 Kunden betreut, ist ausschliesslich im Bereich Immobilienmarketing und -kommunikation tätig.

Voxia erstrahlt nun mit einer völlig neu gestalteten visuellen Identität, die ihre entschieden zukunftsorientierte Vision widerspiegelt. Um ein optimiertes Kundenerlebnis zu bieten, das die Bandbreite ihrer spezialisierten Dienstleistungen und ihre drei Referenzzentren hervorhebt, hat die Agentur ausserdem eine neue Internetseite. Mit dieser Entwicklung bekräftigt Voxia ihr Engagement für Exzellenz, Kreativität und die Zufriedenheit ihrer Kunden. Mehr denn je positioniert sie sich als vertrauenswürdiger Partner, um sie bei ihrem gegenwärtigen und zukünftigen Erfolg zu begleiten. (Voxia/mc/ps)

Voxia