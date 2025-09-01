Wincasa stärkt die Bewirtschaftungs-Kompetenz in der Geschäftsleitung

Winterthuru – Wincasa richtet die Geschäftsleitung auf Spezialisierung aus: Gabriella Gassmann, heute Leiterin Services & Projekte bei Wincasa, übernimmt die Leitung des neu fokussierten Bereichs Wohnen und wird gleichzeitig Mitglied der Geschäftsleitung. Thomas Hinderling führt weiterhin den Bereich Center & Mixed-Use Site Management (CMSM) sowie neu alle Gewerbeliegenschaften im Portfolio von Wincasa.

Mit der klaren Trennung von Wohn- und kommerziell genutzten Liegenschaften bündelt Wincasa Kompetenzen und schafft eindeutige Zuständigkeiten. Mit der organisatorischen Verankerung dieser Trennung auf Stufe Geschäftsleitung erfolgt der letzte Entwicklungsschritt im neuen Target Operating Modell (TOM), bei dem bereits seit 2024 auf Filialstufe die Fokussierung bei Wohnen und Gewerbe erfolgt. Die Umstellung wird Anfangs 2026 abgeschlossen sein.

Gabriella Gassmann übernimmt Leitung Wohn- und gemischte Immobilien

Der Bereich Wohnen konzentriert sich künftig konsequent auf die Bewirtschaftung von Wohnimmobilien mit starkem Fokus auf die Betreuung der Mieterinnen und Mieter. Prozesse, Services und Mitarbeitende werden gezielt auf die spezifischen Anforderungen des Wohnsegments ausgerichtet. Gabriella Gassmann ist seit über zehn Jahren bei Wincasa in verschiedenen Funktionen tätig, zuletzt als Leiterin Services & Projekte. Sie bringt eine breite, praxisnahe Expertise in der Immobilienbewirtschaftung mit. Mit ihrem Wechsel in die Geschäftsleitung übernimmt sie die Verantwortung, das Wohngeschäft kunden- und serviceorientiert weiterzuentwickeln.

Thomas Hinderling übernimmt neu die Leitung kommerzielle Immobilien und CMSM

Künftig werden alle kommerziellen Liegenschaften in einem Bereich geführt. Damit bündelt Wincasa die Kompetenzen für Gewerbeimmobilien, Retail-Flächen sowie Center & Mixed-Use Sites Mandate und bietet den Eigentümern eine zielgerichtete und nahtlose Betreuung. «Die Bündelung aller Gewerbemandate in einem Bereich schafft Klarheit und Effizienz», sagt Thomas Hinderling. Hinderling ist seit über acht Jahren bei Wincasa und seit mehr als drei Jahren in der Geschäftsleitung für CMSM verantwortlich. Er steht für kontinuierliche Weiterentwicklung und klare Marktbearbeitung im kommerziellen Segment. (pd/mc/pg)