Wirtschaftsminister Guy Parmelin kurzfristig in die USA gereist

Bern – In den Zollstreit zwischen der Schweiz und den USA kommt möglicherweise Bewegung. Darauf deutet jedenfalls eine kurzfristige Änderung im Programm von Bundesrat Guy Parmelin hin. Der Schweizer Wirtschaftsminister ist in der Nacht auf Freitag kurzfristig in die USA gereist.

Parmelin werde dort am Freitag Gespräche auf Ministerebene führen, teilte das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit.

Zu weiteren Details der Reise äussere man sich im Moment nicht, hiess es. Unklar blieb damit namentlich, ob ein Zusammenhang zu den von US-Präsident Donald Trump verhängten Zöllen auf Einfuhren aus der Schweiz besteht.

Zuvor war bekannt geworden, dass Parmelin einen am Freitag geplanten Auftritt beim Wirtschaftsdachverband Economiesuisse in letzter Minute abgesagt hatte. Der Waadtländer Bundesrat hätte am «Tag der Wirtschaft 2025» die Grussbotschaft der Landesregierung überbringen sollen. Economiesuisse nannte gegenüber der Nachrichtenagentur AWP die USA-Reise als Grund der Absage.

Trump hatte am 1. August Importzölle von 39 Prozent auf importierte Waren aus der Schweiz angekündigt. Kurz vor Inkrafttreten jener Zölle am 7. August waren Parmelin und Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter zu Gesprächen in die USA gereist. Ein Treffen mit US-Aussenminister Marco Rubio brachte damals allerdings keine Lösung im Zollstreit. (awp/mc/pg)