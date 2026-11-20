Neuenburg – Die meisten Menschen, die zum Arbeiten in die Schweiz einwandern, haben keine Mühe, eine Stelle zu finden. Viele von ihnen verfügten bereits vor ihrer Einreise über einen Arbeitsplatz, wie der Bund mitteilte.

Über zwei Drittel der Menschen, die 2025 zum Arbeiten in die Schweiz eingewandert sind, hatten schon vor der Einreise eine Stelle. Von den noch ohne Stelle Zugewanderten hätten ebenfalls zwei Drittel in den ersten drei Monaten nach Ankunft in der Schweiz eine Stelle gefunden, hiess es in der am Freitag veröffentlichten Migrationserhebung des Bundesamtes für Statistik (BFS). Bei Menschen, die Schwierigkeiten bei der Stellensuche hatten, waren meist mangelnde Kenntnisse einer Landessprache der Grund.

In einer Befragung im Rahmen der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (Sake) hätten 41 Prozent der im Ausland geborenen Menschen angegeben, dass sie bereits vor ihrer Einreise über fortgeschrittene Kenntnisse der Amtssprache des anvisierten Wohnkantons verfügt hätten oder dass es sich gar um ihre Hauptsprache handle. Dieser Wert habe sich seit 2021 verbessert. Mehr als die Hälfte der aus Arbeitsgründen Eingewanderten habe nach der Einreise einen Sprachkurs besucht.

42 Prozent mit Migrationshintergrund

2025 hatten 42 Prozent der ständigen Wohnbevölkerung über 15 Jahren in der Schweiz einen Migrationshintergrund. Das waren in absoluten Zahlen mehr als drei Millionen Personen.

Nahezu 80 Prozent seien im Ausland geboren, bei 20 Prozent habe es sich um Migrantinnen und Migranten der zweiten Generation gehandelt. 38 Prozent der Menschen mit Migrationshintergrund hatten das Schweizer Bürgerrecht, gefolgt von italienischen und deutschen Staatsbürgerinnen und -bürgern mit je 9 Prozent. Ein Grossteil hege Absichten, sich einbürgern zu lassen.

Fast vier von zehn Eingewanderten seien aus familiären Gründen in die Schweiz gekommen. Die grosse Mehrheit der im Ausland geborenen Menschen will gemäss Communiqué für immer in der Schweiz bleiben. Acht Prozent planen keinen dauerhaften Aufenthalt. Die Pensionierung sei der am häufigsten genannte Grund für eine beabsichtigte Rückkehr in das Heimatland oder den Wegzug in ein anderes Land.

Integrationshürden für geflüchtete Frauen

Anders präsentiert sich die Situation bei Menschen und insbesondere bei Frauen, die in die Schweiz geflüchtet sind, wie Bundesrat Beat Jans am Freitag an der Jahreskonferenz der Eidgenössischen Migrationskommission sagte. Sieben Jahre nach ihrer Einreise seien 64 Prozent der geflüchteten Männer erwerbstätig – bei den Frauen seien es gerade einmal 32 Prozent, wie aus der in schriftlicher Form vorliegenden Rede hervorgeht.

Viele geflüchtete Frauen würden eine Ausbildung und Berufserfahrung mitbringen, so der Vorsteher des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD) weiter. Viele seien hochmotiviert, manche auch hochqualifiziert. Und doch sei es für sie schwer, auf dem Arbeitsmarkt Fuss zu fassen.

Für Jans sind Bund, Kantone und Gemeinden, aber auch die Wirtschaft gefordert, diesen Frauen eine Chance zu geben, auch wenn ihr Lebenslauf nicht gradlinig sei. Integration verlange Eigeninitiative von den Geflüchteten, sie verlange aber auch Offenheit von allen. (awp/mc/pg)