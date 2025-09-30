Kanton Schwyz: Das Stimmvolk sagt Ja zu höheren Einstiegslöhnen für Lehrpersonen

Schwyz – Der Kanton Schwyz soll gegen den Mangel an Lehrpersonen vorgehen. Das ist die Meinung der Mehrheit der Stimmbevölkerung. Mit einem Ja-Stimmenanteil von 53 Prozent genehmigt das Stimmvolk höhere Einstiegslöhne bei Lehrpersonen.

Höherer Einstiegslohn für Lehrpersonen. Teilrevision des Personal- und Besoldungsgesetzes für die Lehrpersonen an der Volksschule

JA: 53.2%, 32’082 Stimmen

NEIN: 46.8%, 28’171 Stimmen

Vor allem die Gemeinden im äusseren Kantonsteil stimmten deutlich für die Vorlage. Dort grenzt Schwyz an den Kanton Zürich, der deutlich bessere Einstiegslöhne zahlt.

Rita Marty, die Präsidentin der Dachorganisation der Lehrpersonen im Kanton Schwyz, nimmt das Resultat erfreut zur Kenntnis: «Die Schwyzerinnen und Schwyzer haben eingesehen, dass bei den Einstiegslöhnen nachgebessert werden muss.»

Sie hofft, dass so die Abgängerinnen und Abgänger der Pädagogischen Hochschule Schwyz im Kanton gehalten werden können. «Vor allem im äusseren Kantonsteil herrscht ein eklatanter Mangel an Lehrpersonen», sagt Rita Marty. Die Abstimmungsresultate in den Gemeinden in diesem Gebiet sprächen denn auch für sich.

Der Schwyzer Regierungsrat zeigte sich in einer Mitteilung erfreut über das Resultat. Die Mehrheit der Schwyzer Bevölkerung habe den Handlungsbedarf zur Attraktivierung des Lehrerberufs erkannt, teilte er mit. Die angespannte Rekrutierungssituation könne damit wesentlich verbessert werden.

SVP stimmte im Parlament geschlossen dagegen

Absolventinnen und Absolventen der Pädagogischen Hochschule Schwyz suchen sich wegen der höheren Löhne Stellen ausserhalb des Kantons, wie eine Umfrage von 2023 zeigt. Um mehr Lehrpersonen im Kanton zu halten, wollte sich Schwyz besser positionieren. Der Erziehungsrat schlug eine Erhöhung des Einstiegsgehalts um rund 8’500 Franken pro Jahr vor.

Im Kantonsparlament wurde der Vorschlag von fast allen Parteien angenommen – nur die SVP stimmte geschlossen dagegen. Für die Partei war der Lohn der falsche Ansatz, um den Lehrberuf attraktiver zu machen. Deshalb kam das Geschäft nun an die Urne.

Trotzdem ist SVP-Kantonsrat Ueli Kistler zufrieden mit dem Abstimmungsresultat: «Wir konnten weit über unseren Wähleranteil hinaus Stimmen holen.» Es bleibe nun abzuwarten, ob mit höheren Einstiegslöhnen der Mangel an Lehrpersonen tatsächlich abgefedert werden könne. (SRF/mc/hfu)