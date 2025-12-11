LGT Capital Partners erschliesst mit Invesco Markt für Altersvorsorge in den USA

Pfäffikon SZ / Atlanta – LGT Capital Partners ist eine Partnerschaft mit der in den USA ansässigen Vermögensverwaltung Invesco eingegangen. Das auf Privatmarktanlagen spezialisierte Schwyzer Unternehmen will damit nordamerikanischer Kundschaft den Zugang zu dieser Anlageklasse erleichtern.

LGT Capital Partners und der Assetmanager Invesco aus Atlanta im US-Bundesstaat Georgia haben eine strategische Partnerschaft bekanntgegeben. Die Kooperation bezieht sich auf den Zugang zu privaten Märkten für nordamerikanische Investoren. Den Angaben zufolge wollen die beiden Partner „multi-alternative Lösungen für Privatmärkte“ entwickeln. Dadurch soll den Investoren der Zugang zur Anlageklasse der Privatmärkte erleichtert werden.

„Wir glauben, dass Engagements in privaten Märkten differenzierte Einkommens- und Wachstumsquellen bieten können“, wird Invesco-CEO Andrew Schlossberg zitiert. „Gemeinsam mit LGT Capital Partners planen wir, innovativere Lösungen in Anlageklassen, die traditionell institutionellen Anlegern vorbehalten sind, einem breiteren Kreis von US-Vermögens- und Altersvorsorgeanlegern zugänglich zu machen.“

Roberto Paganoni, CEO von LGT Partners, betont die lange Tradition seines Unternehmens in der Aufstellung langfristig orientierter Portfolios durch Partnerschaften mit General-Partnern und Kunden. Die Allianz mit Invesco bezeichnet er als „wichtigen Schritt, um unsere Präsenz auf dem US-Markt zu stärken, unsere Kapazitäten in der Vermögensverwaltung zu erweitern und Möglichkeiten in der Altersvorsorge zu erschliessen.“ (Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz/CE/mc/ps)