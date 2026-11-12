Kühne+Nagel etabliert neue Führungskräfte in Schlüsselmärkten

Schindellegi SZ – Die in der Logistik tätige Kühne+Nagel hat in drei Schlüsselmärkten die Führungspositionen neu besetzt. Daniel Randig ist seit 1. November 2026 National Manager in den USA. Björn Traemann wird diese Position in Deutschland und Miguel Germano für Spanien, Portugal und Malta jeweils ab 1. Januar 2027 übernehmen.

Das Logistikunternehmen Kühne+Nagel besetzt in drei Schlüsselmärkten die Führungspositionen neu. Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, hat Daniel Randig ab dem 1. November 2026 die Position eines National Managers in den USA übernommen. Derselben Mitteilung zufolge werden ab 1. Januar 2027 Björn Traemann diese Position für Deutschland und Miguel Germano als Cluster Manager für die Gebiete Spanien, Portugal und Malta übernehmen.

Daniel Randig verfügt bereits über fast drei Jahrzehnte Erfahrung in der Logistikbranche. Vor seiner letzten Tätigkeit als National Air Logistics Manager für die USA hatte er eine Karriere in den USA und im Nahen Osten absolviert. Begonnen hatte seine Laufbahn 2001 bei Kühne+Nagel in Brasilien. Er tritt die Nachfolge von Marcus Bennett an.

Björn Traemann ist seit über 23 Jahren bei Kühne+Nagel tätig. Als Spezialist für Seefrachtlogistik und Führungskraft führte ihn sein Weg unter anderem nach Deutschland, China, Singapur und zuletzt nach Vietnam. Traemann folgt auf Tobias Jerschke, der nach mehr als 28 Jahren bei Kühne+Nagel ausserhalb der Logistik eine neue berufliche Herausforderung sucht.

Miguel Germano war nach Führungspositionen in Portugal und der Türkei zuletzt als National Manager für Mexiko tätig. Er ist seit 18 Jahren im Unternehmen beschäftigt und folgt jetzt auf Miguel Ambielle Fernandez. Marcus Bennett und Miguel Ambielle Fernandez übernehmen neue globale Führungspositionen bei Kühne+Nagel. (Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz/CE/mc/ps)