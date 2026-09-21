Kühne+Nagel und Amazon vereinbaren strategische Zusammenarbeit

Schindellegi SZ/Seattle – Die Kühne+Nagel International AG hat eine langfristige strategische Partnerschaft mit Amazon vereinbart. Diese vertieft die bereits bestehende Zusammenarbeit und soll nun neue Möglichkeiten erschliessen sowie das Portfolio an Dienstleistungen für Amazon ausbauen.

Das Schwyzer Logistikunternehmen Kühne+Nagel und der amerikanische Konzern Amazon haben eine langfristige strategische Zusammenarbeit vereinbart. Laut einer Mitteilung wird die Zusammenarbeit neue Möglichkeiten erschliessen und das Dienstleistungsportfolio für Amazon und deren verbundenen Unternehmen ausbauen. Ausserdem können die Partner nun künftige Wachstumschancen schneller nutzen und somit einen nachhaltigen Mehrwert für ihre Kunden schaffen.

„Im Mittelpunkt stehen Skalierbarkeit, Innovation und Kundennutzen“, so Stefan Paul, CEO der Kühne+Nagel International AG, in der Mitteilung. „Mit unserem globalen Netzwerk, unseren digitalen Fähigkeiten und unserer Supply-Chain-Expertise sind wir exzellent aufgestellt, um die sich wandelnden geschäftlichen Anforderungen und Wachstumspläne von Amazon zu unterstützen.“

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Kühne+Nagel unter anderem Logistikdienstleistungen für die Infrastruktur von Amazon Web Services (AWS) erbringen. Dieses wird sowohl den Bau und die Inbetriebnahme der Anlagen, sowie die laufende Wartung, die Modernisierung und Erweiterungsprojekte umfassen. Laut Kühne+Nagel wird dies einen wichtigen Beitrag zur Resilienz, Skalierbarkeit und Effizienz von Lieferketten für globale Cloud-Infrastrukturen leisten.

Unterstützt wird die Zusammenarbeit zudem durch eine Kaufoption auf bestehende Aktien von Kühne+Nagel, die von Amazon in Aktien oder in bar erfüllt wird. „Die Ausführbarkeit der Kaufoption ist an kommerzielle Meilensteine und die Erbringung von Dienstleistungen über einen Zeitraum von sieben Jahren geknüpft“, heisst es in der Mitteilung. (Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz/CE/mc/ps)