Durrer liefert Maschine für Kalenderproduktion an CEWE aus

Küssnacht SZ/Oldenburg – Die Durrer Spezialmaschinen AG installiert derzeit ihre neueste Maschine für die Kalenderproduktion bei ihrem Kunden CEWE Deutschland. Damit will das zur CEWE Group gehörende Unternehmen effizienter und zukunftsorientierter produzieren.

Vor wenigen Tagen hat die neueste Maschine für Kalenderproduktion der Durrer Spezialmaschinen AG den Ort ihrer Produktion in Küssnacht verlassen und ihre Reise nach Deutschland angetreten. Derzeit wird sie laut einer Mitteilung bei ihrem Kunden CEWE Deutschland von einem Durrer-Team vor Ort installiert und in Betrieb genommen. „Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit CEWE einen weiteren Schritt in Richtung effizienter und zukunftsorientierter Produktionsprozesse zu gehen“, so Durrer.

CEWE Deutschland ist Teil der Oldenburger CEWE Gruppe. Das Fotoservice-Unternehmen verfügt in Europa über 14 Produktionsstandorte und 27 Vertriebsniederlassungen. Bei einem Umsatz von 864,5 Millionen Euro im Jahr 2025 lieferte es 2,6 Milliarden Fotos und 6,32 Millionen CEWE Fotobuch-Exemplare sowie zahlreiche Foto-Geschenkartikel aus.

Die Durrer Spezialmaschinen AG ist ein Familienunternehmen, das 1949 als Gebrüder Durrer gegründet wurde und in der Waschküche Kleingeräte reparierte. 1958 teilte es sich in Durrer Spezialmaschinen und Durrer Elektrowicklerei auf. 1985 begann in Küssnacht der Maschinenbau für den internationalen Markt. Zum Kernbereich grafische Maschinen kommen im Jahr 2000 die Branchen Medizinaltechnik und Automobilindustrie hinzu und 2010 der Bereich Vakuumtechnologie. Heute beschäftigt Durrer Spezialmaschinen 60 Mitarbeitende. (Schwyz Next/CE/mm/mc/ps)