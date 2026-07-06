Schwyz Next: Marcel Neuhaus neu im Team

Schwyz – Marcel Neuhaus verstärkt als neuen Senior-Projektleiter Schwyz Next. Mit ihm gewinnt der Verein eine unternehmerisch geprägte Persönlichkeit mit starkem Bezug zum Kanton Schwyz und gutem Gespür für KMU, regionale Entwicklung und wirkungsvolle Projektumsetzung.

Marcel Neuhaus folgt auf Vik Bhatnagar. Er wird insbesondere strategische Projekte realisieren und im Austausch mit Unternehmen und Partnerinnen und Partner das Netzwerk weiterentwickeln. Ein Schwerpunkt wird auch das Grossprojekt «Nachhaltig Schwyz» sein, mit dem Schwyz Next Schwyzer KMU auf dem Weg zu nachhaltigen und damit zukunftsfähigen Geschäftsmodellen begleitet.

Als ehemaliger Geschäftsführer der Stoos Hotels bringt Marcel Neuhaus viel Erfahrung in der Angebotsentwicklung und in der Umsetzung von Innovations- und Digitalisierungsprojekten mit. Mit seiner pragmatischen Arbeitsweise wird er Schwyz Next bereichern. (Schwyz Next/mc/hfu)