Gastronomie im Wettbewerb: Marken statt Marketingkampagnen

Windisch – Was überzeugt Gäste in der Gastronomie langfristig? Nicht die grösste Werbekampagne, sondern das Zusammenspiel aus einer klaren Markenidentität, einem konsistenten Gästeerlebnis und den kleinen Details, die in Erinnerung bleiben.

Die Schweizer Gastronomie steht seit Jahren unter hohem Druck: steigende Warenkosten und Löhne, ein angespannter Fachkräftemarkt und Gäste, die bewusster entscheiden, wo sie ihr Geld ausgeben. Wer heute ein Restaurant, Café oder eine Bar führt, kann sich weder auf klassische Werbung noch darauf verlassen, dass gute Küche allein für volle Tische und treue Stammgäste sorgt.

Erfolgreiche Gastronomie entsteht nicht nur am Herd, sondern an jedem Berührungspunkt mit dem Gast. Vom ersten Suchergebnis über den Online-Auftritt und die Reservation bis hin zum Service am Tisch – jeder Kontakt prägt den Gesamteindruck. Entscheidend ist die Summe aller Signale, die ein Betrieb aussendet und die darüber entscheidet, ob Gäste wiederkommen und den Betrieb weiterempfehlen.

Warum klassische Werbung in der Gastronomie an Grenzen stösst

Gastronomiebetriebe stehen heute nicht mehr nur im Wettbewerb mit dem Restaurant nebenan, sondern ebenso mit Lieferdiensten, Convenience-Angeboten und einem veränderten Konsumverhalten, bei dem seltener auswärts gegessen wird. Rabattaktionen und Werbekampagnen können kurzfristig für mehr Frequenz sorgen, schaffen jedoch nur selten jene emotionale Bindung, die aus einem ersten Besuch langfristige Gästetreue entstehen lässt.

Erfahrungen aus der Branche zeigen seit Jahren, dass eine hohe Wiederkehrquote und persönliche Empfehlungen zu den wichtigsten Faktoren für nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg zählen – weit mehr als ein grosses Werbebudget.

Langfristig erfolgreiche Gastronomiekonzepte zeichnen sich deshalb durch das Zusammenspiel dreier Faktoren aus: eine klare Markenidentität, ein konsistentes Gästeerlebnis und sorgfältig gestaltete Details, die den Besuch in Erinnerung bleiben lassen. Genau an dieser Schnittstelle von Design, Handwerk und Markenführung entstehen heute überzeugende Konzepte.

Markenidentität: Der Unterschied zwischen Logo und Wiedererkennung

Eine starke Marke ist weit mehr als ein Logo oder ein Schriftzug an der Fassade. Sie verkörpert das Versprechen, das ein Gastronomiebetrieb seinen Gästen gibt, und zeigt sich in der Konsequenz, mit der dieses Versprechen an jedem Berührungspunkt eingelöst wird. In der Praxis bedeutet das: Die Tonalität der Speisekarte, die Auswahl der Musik, die Materialität der Einrichtung und die Bildsprache in den sozialen Medien sollten ein stimmiges Gesamtbild ergeben. Wirbt beispielsweise ein rustikales Weinlokal mit austauschbaren Stockfotos, entsteht schnell ein Bruch zwischen digitalem Auftritt und tatsächlichem Gästeerlebnis – und damit ein Verlust an Glaubwürdigkeit.

Bevor in Marketingmassnahmen investiert wird, lohnt sich eine präzise Auseinandersetzung mit den Grundlagen der eigenen Positionierung. Drei Fragen stehen dabei im Mittelpunkt:

Wofür steht der Betrieb – und wofür bewusst nicht?

Welche Gäste sollen langfristig angesprochen und gebunden werden?

Welche Signale werden entlang der gesamten Customer Journey bewusst oder unbewusst vermittelt?

Erst wenn diese Fragen klar beantwortet sind, entfalten Investitionen in Kommunikationskanäle, Kampagnen oder die Ausstattung ihre volle Wirkung. Fehlt diese strategische Basis, bleibt Marketing häufig oberflächlich und kann ein unscharfes Markenprofil höchstens kurzfristig überdecken.

Das Gästeerlebnis als eigentliche Kampagne

Erfahrungswerte aus der Praxis zeigen, dass die Entscheidung für eine Wiederkehr selten rein rational getroffen wird. Ein stimmiges Preis-Leistungs-Verhältnis gilt als Grundvoraussetzung, doch im Gedächtnis bleiben vor allem die Details: die Art der Begrüssung, die Atmosphäre des Raums und jene Besonderheiten, die so prägnant sind, dass sie weitererzählt werden.

Wirksame Positionierung in der Gastronomie beginnt daher nicht bei einzelnen Kampagnen, sondern bei einem strukturierten Blick auf die gesamte Gästeerfahrung. Im Zentrum steht das sogenannte „Guest Journey Mapping“ – eine systematische Analyse sämtlicher Kontaktpunkte entlang der Customer Journey: vom ersten Eindruck in der Google-Bildersuche über die Reservationsstrecke, den Eintritt ins Lokal, die Übergabe der Speisekarte und die Servicequalität bis hin zum Verlassen des Betriebs.

Jeder dieser Berührungspunkte wirkt als potenzielles Markensignal – oder als Bruch im konsistenten Markenversprechen.

Wo Betriebe typischerweise verlieren

In der Praxis lassen sich drei wiederkehrende Schwachstellen beobachten:

Digitale Erstkontakte: veraltete Öffnungszeiten, unbeantwortete Bewertungen oder uneinheitliche Bildwelten in digitalen Profilen. Übergänge im Service: Wartezeiten ohne Kommunikation, sowie inkonsistente oder uneinheitliche Auskünfte innerhalb des Teams. Haptische Details: lieblos gestaltete Speisekarten, generisches Geschirr oder fehlende visuelle und taktile Anker, die den Besuch im Gedächtnis verankern.

Gerade der letzte Bereich wird häufig unterschätzt. Während sich der genaue Preis eines Gerichts selten präzise erinnert, bleiben sensorische Eindrücke umso stärker haften – etwa das Gewicht eines Weinglases, die Maserung eines Holzbretts oder eine gravierte Bar-Karte, deren Materialität sich bewusst vom Gewohnten abhebt.

Haptik als unterschätzter Marketing-Kanal

Während viele Betriebe ihr Budget in bezahlte Reichweite investieren, entsteht Markenbindung häufig dort, wo der Gast tatsächlich sitzt. Personalisierte, hochwertig verarbeitete Materialien wirken dabei doppelt: Sie fungieren als sichtbares Qualitätsversprechen und zugleich als natürlicher Impuls für Fotos und geteilte Erlebnisse.

Zu den Elementen, die in der Schweizer Gastronomie gezielt eingesetzt werden können, zählen insbesondere:

Gravierte Weingläser oder Karaffen mit Logo, Jahrgang oder Serienbezeichnung für Weinbars und Restaurants mit eigener Weinlinie. Gravuren mit IRIX Studio zum Beispiel gelten als besonders langlebige Lösung, insbesondere im Vergleich zu Druck, der sich ablösen kann, oder Folien, die sich mit der Zeit verziehen.

mit Logo, Jahrgang oder Serienbezeichnung für Weinbars und Restaurants mit eigener Weinlinie. Gravuren mit IRIX Studio zum Beispiel gelten als besonders langlebige Lösung, insbesondere im Vergleich zu Druck, der sich ablösen kann, oder Folien, die sich mit der Zeit verziehen. Menü- und Weinkarten aus Holz oder Acryl , die als langlebige Träger dienen, während Inhalte modular ausgetauscht werden.

, die als langlebige Träger dienen, während Inhalte modular ausgetauscht werden. Reservierungs- und Tischbeschilderungen , die insbesondere bei Events oder in Hotels eine klare visuelle Identität schaffen.

, die insbesondere bei Events oder in Hotels eine klare visuelle Identität schaffen. Gebrandete Verpackungsinserts, Untersetzer oder Kaffee-Accessoires für Take-away-Konzepte und Coffee-Brands.

Solche Elemente funktionieren nicht als dekorative Zusatzlösung, sondern als konsequente Verlängerung der Markenarbeit in den physischen Raum. Sie verdichten das Markenerlebnis und senden ein klares Signal: Hier wird Detailqualität nicht nur kommuniziert, sondern umgesetzt – bis in die Materialwahl hinein.

Digitales Marketing: nüchtern, konsistent, messbar

Die grundlegenden Anforderungen an den digitalen Auftritt sind in den meisten Gastronomiebetrieben bekannt, werden in der Praxis jedoch häufig nur teilweise umgesetzt. Dazu zählen ein gepflegtes Google-Business-Profil mit aktuellen Öffnungszeiten und aussagekräftigem Bildmaterial, eine mobil optimierte Website mit funktionierender Reservationsmöglichkeit sowie ein konsequenter Umgang mit Bewertungen auf Plattformen wie Google, TripAdvisor oder branchenspezifischen Portalen.

Auf sozialen Kanälen erweist sich Regelmässigkeit in der Regel als wirkungsvoller als inszenierte Perfektion. Kontinuierliche Einblicke in Küche, Team und saisonale Angebote erzeugen oft eine stärkere Bindung als seltene, aufwendig produzierte Kampagnen. Im gastronomischen Kontext steht weniger die Werbekunst im Vordergrund als vielmehr Authentizität und Nähe.

Entscheidend ist dabei, digitale Massnahmen nicht isoliert zu betrachten. Ein online aufgebauter Qualitätsanspruch muss im physischen Betrieb eingelöst werden. Umgekehrt sollten besondere Details des analogen Gästeerlebnisses – etwa sorgfältig ausgewählte Materialien, handwerkliche Gestaltung oder präzise Inszenierungen im Raum – auch digital sichtbar gemacht werden, beispielsweise durch Bildstrecken, die Haptik, Atmosphäre und Handwerk in den Fokus rücken.

Kennzahlen, die tatsächlich zählen

Langfristige Gästebindung lässt sich anhand geeigneter Kennzahlen sichtbar machen, sofern die relevanten Daten konsequent erhoben werden. In der Praxis haben sich insbesondere folgende Metriken als aussagekräftig erwiesen:

Wiederkehrquote: Anteil der Gäste, die innerhalb eines definierten Zeitraums erneut reservieren oder den Betrieb wieder besuchen.

Anteil der Gäste, die innerhalb eines definierten Zeitraums erneut reservieren oder den Betrieb wieder besuchen. Durchschnittlicher Bon pro Gast: als Indikator für die Passung zwischen Positionierung, Preisniveau und Angebotsstruktur.

als Indikator für die Passung zwischen Positionierung, Preisniveau und Angebotsstruktur. Bewertungsschnitt und Bewertungsvolumen: nicht nur der durchschnittliche Sternewert, sondern auch die Frequenz neuer Bewertungen als Signal für aktuelle Gästezufriedenheit.

nicht nur der durchschnittliche Sternewert, sondern auch die Frequenz neuer Bewertungen als Signal für aktuelle Gästezufriedenheit. Empfehlungsanteil: Anteil der Gäste, die den Betrieb aufgrund persönlicher Weiterempfehlung besucht haben.

Diese Kennzahlen lassen sich mit vergleichsweise einfachen Mitteln erfassen – etwa über Reservationssysteme, kurze Feedback-Impulse vor Ort oder QR-basierte Rückmeldungen auf der Rechnung. Entscheidend ist weniger die Erhebung selbst als die regelmässige Auswertung und die konsequente Ableitung konkreter Massnahmen daraus.

Was Gäste langfristig überzeugt

Am Ende überzeugt Gäste selten eine einzelne Kampagne, sondern die Summe aus Klarheit, Konsistenz und Detailtiefe. Entscheidend ist eine Marke, die weiss, wofür sie steht, ein Gästeerlebnis, das dieses Versprechen konsequent einlöst, sowie haptische Details, die den Besuch aus dem Grundrauschen des Alltags herausheben.

Für Gastronomiebetriebe in der Schweiz bedeutet das eine Verschiebung des Fokus: weg von reiner Streuwerbung hin zur konsequenten Ausarbeitung der eigenen Handschrift. Wird diese Haltung bis ins Weinglas, auf die Menükarte und in die kleinsten Elemente des Auftritts getragen, verliert Marketing seinen Charakter als isolierter Kostenfaktor und wird zu einem integralen Bestandteil des Betriebsmodells.

Darin liegt insbesondere für unabhängige Betriebe eine zentrale Chance: Differenzierung entsteht weniger über Budgetstärke als über Authentizität, Konsequenz und die Fähigkeit, eine eigene Markenwelt erlebbar zu machen, die sich klar von standardisierten Konzepten grösserer Ketten abhebt. (ir/mc/hfu)