Schwyzer KMU: Stimmung hellt sich auf breiter Front auf

Schwyz – Die vorerst beruhigte geopolitische Lage hat im zweiten Quartal zu einer deutlichen Aufhellung der Stimmung bei den Schwyzer KMU geführt.

Die Werte von Industrie und Dienstleistungen liegen über der Wachstumsschwelle von 50. Insgesamt sind die Werte aber weniger optimistisch als die gesamtschweizerischen. Ein wesentlicher Treiber auf kantonaler und nationaler Ebene sind die Produktionssteigerungen, die im Vorquartal flau beziehungsweise rückläufig waren.

PMI Kanton Schwyz – 2. Quartal 2026