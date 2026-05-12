Sunrise setzt auf einheimische KI von PHOENIQS

Opfikon ZH / Freienbach SZ – Sunrise bietet seinen Geschäftskunden neu Künstliche Intelligenz (KI)-Lösungen von Phoenix Technologies (PHOENIQS) an. Damit hält sich der Telekomanbieter zugute, als einziger in der Schweiz durchgängig hierzulande entwickelte, gehostete und betriebene KI-Komponenten bereitzustellen.

Sunrise wird in Kürze mit vier KI-Komponenten von PHOENIQS auf den Markt kommen. Wie das als Phoenix Technologies im Handelsregister eingetragene und seit Kurzem in Freienbach ansässige Unternehmen mitteilt, könne Sunrise dank dieser neuen Partnerschaft seinen Geschäftskunden als einziger Schweizer Telekomanbieter KI-Lösungen anbieten, „die durchgängig in der Schweiz entwickelt, gehostet und betrieben werden – mit höchsten Sicherheitsstandards, entsprechend der Schweizer Rechtsordnung und ohne Datenabflüsse ins Ausland oder Abhängigkeiten von ausländischen Cloud-Diensten“. PHOENIQS unterhält eine Niederlassung im Technopark Zürich und betreibt ein Rechenzentrum im Innovationsökosystem uptown Basel in Arlesheim BL.

Das geplante Angebot von Sunrise umfasst vier KI-Komponenten, die von einsatzbereiten Anwendungen über den Zugriff auf Sprachmodelle bis hin zu Infrastruktur und sichere Anbindung reichen. Es richtet sich den Angaben zufolge an Grossunternehmen, den öffentlichen Sektor und KMU, etwa in den Sektoren Finanzen, Gesundheit, Energie oder in der Verwaltung. Insbesondere sei es auf die hohen Anforderungen regulierter Branchen ausgerichtet. Auch den B2B-Partnern soll es zur Verfügung gestellt werden.

„Mit PHOENIQS ermöglichen wir unseren Geschäftskunden den Einsatz leistungsfähiger KI-Lösungen, die vollständig in der Schweiz betrieben werden – ohne Kompromisse bei Datenschutz, Compliance und digitaler Souveränität“, wird Thorsten Haeser, Chief Business Officer bei Sunrise, zitiert. „Damit heben wir uns deutlich von der Konkurrenz ab und werden auch unserem Partnernetz einen unschlagbaren Wettbewerbsvorteil bieten.“

Thomas Taroni, Executive Chairman bei PHOENIQS, bezeichnet die Partnerschaft mit Sunrise als zentralen Schritt, „um unsere KI-Infrastruktur im Schweizer Markt breiter zugänglich zu machen. Über die Integration in B2B-Angebote erreichen wir Unternehmen unterschiedlicher Grössen und Branchen und können uns trotzdem vollkommen auf unsere Rolle als Infrastruktur- und Technologieanbieter fokussieren.“ (Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz/CE/mc/ps)