15 Jahre Top100: Schweizer Startups im Rampenlicht und auf dem Weg zur Weltspitze

Jordi Montserrat, Managing Partner bei Venturelab (Bild: Venturelab, Moneycab)
Von moneycab

Zürich – Der Top100 Swiss Startup Award feiert sein 15-jähriges Bestehen und stellt die vielversprechendsten Startups der Schweiz ins Rampenlicht. Was 2011 als einfaches Ranking begann, hat sich zu einer der einflussreichsten Innovationsplattformen des Landes entwickelt – mit kuratierten Investoren-Events, gezieltem Investoren-Matchmaking, einem mehrsprachigen Magazin und einer Community aus Gründern, Investoren und Branchenexperten. Im Laufe der Jahre wurden 638 Startups ausgezeichnet, die 17,8 Milliarden CHF an Risikokapital eingesammelt haben und 20’870 neue Arbeitsplätze schufen. Corintis, DePoly und DeepJudge führen das diesjährige Top100 Swiss Startup Ranking 2025 an.

Die Ausgabe zum 15. Jahre Jubiläum zeigt die Stärke des Top100 Rankings. Startups wie Climeworks, GetYourGuide, MindMaze, On, Scandit und Sophia Genetics wurden schon früh als Top100-Startups identifiziert und haben sich inzwischen zu globalen Marktführern entwickelt, mit Niederlassungen auf mehreren Kontinenten, strategischen Partnerschaften mit Grossunternehmen und Bewertungen in Milliardenhöhe. Ihr Werdegang zeigt, wie Top100 nicht nur das Schweizer Ökosystem geprägt, sondern auch die Türen zur internationalen Bühne geöffnet hat. Die Plattform hat 100 erfolgreiche Exits und 10 IPOs hervorgebracht und damit bewiesen, dass Innovation in der Frühphase zu globalem Erfolg führen kann.

«Top100 zeigt, dass Startups die beste Investition für die Schweiz sind – nicht nur als finanzieller Vermögenswert, sondern auch als Motor für die nächsten globalen Marktführer und als Verantwortung gegenüber kommenden Generationen.» Jordi Montserrat, Mitbegründer und Managing Partner, Venturelab.

Top100 Schweizer Startup-Ranking 2025: Corintis, DePoly und DeepJudge führen das Ranking an.

Das Top100 Swiss Startup Ranking stellt die 100 Schweizer Startups mit dem grössten Potenzial vor. Eine Jury aus 100 Startup-Investoren und Investorinnen wählt jedes Jahr die vielversprechendsten Unternehmen aus, die nicht älter als fünf Jahre nach der Gründung sind.

«Das Ranking 2025 spiegelt die Stärke, Vielfalt und Innovationskraft des Schweizer Startup-Ökosystems wider», sagt Stefan Steiner, Leiter des Top100-Programms. «Startups tragen direkt und indirekt zum Wohlstand unseres Landes bei. Vor allem in einer sich schnell verändernden Welt.» Die Schweiz ist bekannt für ihre hochmodernen Hightech-Startups. Mittlerweile ist auch künstliche Intelligenz zu einem integralen Bestandteil unseres Arbeitsalltags geworden und Nachhaltigkeit in allen Sektoren liegt uns am Herzen.

Die 3 Gewinner im Detail:

Corintis SA | Lausanne | www.corintis.com
Das Deeptech-Startup Corintis entwickelt fortschrittliche Kühllösungen für Hochleistungs-Halbleiter. Mithilfe von mikrofluidischer Technologie steigert das Unternehmen die Energieeffizienz und Leistung in Rechenzentren und für AI-Anwendungen. Corintis wurde 2021 in Lausanne gegründet.

DePoly SA | Sion | www.depoly.ch
Das Cleantech-Startup DePoly hat ein chemisches Recyclingverfahren entwickelt, das PET-Kunststoffe und Polyester-Textilien bei Raumtemperatur in ihre Rohstoffe zerlegt. Diese Innovation ermöglicht eine echte Kreislaufwirtschaft im Kunststoffbereich. DePoly wurde 2020 in Sion gegründet.

DeepJudge AG | Zürich | www.deepjudge.io
Das Legaltech-Startup DeepJudge nutzt künstliche Intelligenz, um die Arbeit von Kanzleien und Rechtsabteilungen zu revolutionieren. Durch die Kombination von Machine Learning mit juristischer Expertise verbessert DeepJudge Effizienz und Genauigkeit bei der Wissenssuche und -verwaltung. Das Zürcher Unternehmen wurde 2021 gegründet.

Die vollständige Top100 Startup Liste 2025 finden sie unter www.top100startups.swiss.

Das brandneue Swiss Startup Magazine 2025
Auch dieses Jahr publizieren wir zum Top100 Swiss Startup Award unser umfangreiches Magazin zur Schweizer Startup-Szene. Es präsentiert das Who’s Who des Schweizer Startup-Ökosystems und porträtiert die vielversprechendsten Startups, die von der Top100 Jury prämiert wurden. Gleichzeitig finden sich aufschlussreiche Statistiken, spannende Jury-Mitglieder werden vorgestellt, und ein Sonderteil widmet sich dieses Jahr dem Schweizer Ökosystem im Bereich Robotik. Das vollständige Magazin kann hier in 5 Sprachen heruntergeladen werden: www.top100startups.swiss/magazines

Das Top100 Startup Ranking 2025

RangStartupWebsiteStadtKantonTechnologie
1Corintis SAwww.corintis.comLausanneWaadtEngineering
2DePoly SAwww.depoly.coSionWallisCleantech
3DeepJudge AGwww.deepjudge.aiZürichZürichICT
4Voltiris SAwww.voltiris.comEpalingesWaadtCleantech
5Bloom Biorenewables SAwww.bloombiorenewables.comMarlyFribourgCleantech
6Tethys Robotics AGwww.tethys-robotics.chZürichZürichRobotics
7BTRY AGwww.btry.chDübendorfZürichEngineering
8Tune Insight SAwww.tuneinsight.comLausanneWaadtSecurity
9Seprify AGwww.seprify.comMarlyFribourgEngineering
10NanoFlex Robotics AGwww.nanoflexrobotics.comGlattbruggZürichMedtech
11DPhi Space SAwww.dphispace.comLausanneWaadtEngineering
12EthonAI AGwww.ethon.aiZürichZürichICT
13Unique AGwww.unique.chZürichZürichFintech
14Limula SAwww.limula.chLa Tour-de-PeilzWaadtBiotech
15RIVR Technologies AGwww.rivr.aiZürichZürichRobotics
16ENANTIOS AGwww.enantios.comZürichZürichBiotech
17Oxyle AGwww.oxyle.chSchlierenZürichCleantech
18Lakera AI AGwww.lakera.aiZürichZürichSecurity
19LatticeFlow AGwww.latticeflow.aiZürichZürichICT
20Ascento AGwww.ascento.aiZürichZürichSecurity
21Adiposs SAadiposs.comPlan-les-OuatesGenfMedtech
22MUVON Therapeutics AGwww.muvon-therapeutics.comZürichZürichBiotech
23Relai AGwww.relai.appZürichZürichFintech
24apheros AGwww.apheros.chZürichZürichEngineering
25Planetary SAwww.planetarygroup.chGenèveGenfFoodtech
26Gravis Robotics AGwww.gravisrobotics.comZürichZürichRobotics
27Testmate Health SAwww.testmatehealth.comEpalingesWaadtMedtech
28RoBoa AGwww.roboa.chZürichZürichRobotics
29Enerdrape SAwww.enerdrape.comRenensWaadtCleantech
30LogicStar AGlogicstar.aiDübendorfZürichICT
31ZYTLYN TECHNOLOGIES AGwww.zytlyn.comPlan-les-OuatesGenfICT
32Navignostics AGwww.navignostics.comHorgenZürichBiotech
33Exnaton AGwww.exnaton.comZürichZürichCleantech
34CompPair Technologies SAwww.comppair.chLausanneWaadtEngineering
35CarbonPool Holding AGwww.carbonpool.earthZürichZürichFintech
36Urbio SAwww.urb.ioSionWallisProptech
37Nautica Technologies AGwww.nauticatechnologies.comZürichZürichRobotics
38Divea SAwww.divea.chSionWallisCleantech
39Lightium AGwww.lightium.comSchlierenZürichEngineering
40Emissium SAwww.emissium.ioSionWallisCleantech
41Avelo AGwww.avelolife.comSchlierenZürichMedtech
42LeaseTeq AGwww.leaseteq.comZürichZürichFintech
43LIBREC AGwww.librec.comBiberistSolothurnCleantech
44Flink Robotics AGwww.flink.soZürichZürichRobotics
45Unbound Potential AGwww.unbound-potential.comThalwilZürichCleantech
46viboo AGwww.viboo.ioDübendorfZürichProptech
47InCephalo AGwww.incephalo.comAllschwilBasellandBiotech
48Kyan Health AGwww.kyanhealth.comZollikonZürichICT
49DemoSquare SAwww.demosquare.comPrillyWadtICT
50NXI Therapeutics AGwww.nxitherapeutics.comBaselBaselBiotech
51FLOWIT AGwww.flowit.aiGlattparkZürichICT
52INERGIO Technologies SAwww.inergio.chRenensWaadtCleantech
53Nu Glass SAwww.nu.glassNyonWaadtEngineering
54FimmCyte AGwww.fimmcyte.comBaselBaselBiotech
55Neurosoft Bioelectronics SAwww.neurosoft-bio.comChambésyGenfMedtech
56Clee Medical SAwww.cleemedical.comGenèveGenfMedtech
57Albatross AI AGwww.usealbatross.aiBaarZugICT
58Windward Bio AGwww.windwardbio.comBaselBaselBiotech
59mimic robotics AGwww.mimicrobotics.comZürichZürichRobotics
60ZuriQ AGwww.zuriq.comZürichZürichEngineering
61Algorized Sàrlwww.algorized.comEtoyWaadtEngineering
62Norm Technologies AGwww.norm.chZürichZürichProptech
63OVOMIND SAwww.ovomind.comPlan-les-OuatesGenfICT
64WattAnyWhere SAwww.wattanywhere.comSionWallisCleantech
65Eleven Dynamics AGwww.11dynamics.comSolothurnSolothurnICT
66NovoViz SAwww.novoviz.comNeuchâtelNeuchâtelEngineering
67eightinks AGwww.8inks.comWinterthurZürichEngineering
68Calvin Risk AGwww.calvin-risk.comKlotenZürichFintech
69PeriVision SAwww.perivision.comEpalingesWaadtMedtech
70Noema Pharma AGwww.noemapharma.comBaselBaselBiotech
71CellX Biosolutions AGwww.cellx.chZürichZürichBiotech
72metaLead Therapeutics AGwww.metalead.chBaselBaselBiotech
73RTDT Laboratories AGwww.rtdt.aiZürichZürichEngineering
74HEKETISS SAwww.heketiss.chPlan-les-OuatesGenfBiotech
75GlycoEra AGwww.glycoera.comWädenswilZürichBiotech
76Mobyfly SAwww.mobyfly.comBouveretWallisCleantech
77Nerai Bioscience AGwww.nerai.bioZürichZürichBiotech
78Hoshii AGwww.hoshii.aiZürichZürichICT
79Aukera Therapeutics GmbHwww.aukera-tx.comBaselBaselBiotech
80Verretex SAwww.verretex.comSt-Sulpice VDWaadtCleantech
81Bioscibex SAwww.bioscibex.comMontheyWallisBiotech
82AlpinaSana AGwww.alpinasana.chZürichZürichFoodtech
83Scanvio Medical AGwww.scanvio.comZürichZürichMedtech
84Mosaic SoC AGwww.mosaic-soc.comZürichZürichEngineering
85IMAI MedTech GmbHwww.imai-medtech.comSchlierenZürichMedtech
86qCella AGwww.qcella.comZürichZürichEngineering
87Tandem Therapeutics AGwww.tandem-tx.comSchlierenZürichBiotech
88irmos technologies AGwww.irmos-tech.comZürichZürichProptech
89Apricot Therapeutics AGwww.apricotx.comZürichZürichBiotech
90HeroSupport SAwww.herosupport.careVeyrierGenfMedtech
91Perovskia Solar AGwww.perovskia.solarAubonneWaadtCleantech
92ArcoScreen SAwww.arcoscreen.chLausanneWaadtBiotech
93Composite Recycling SAwww.composite-recycling.chEcublens VDWaadtCleantech
94Grensol AGwww.grensolgroup.comZürichZürichCleantech
95biped robotics SAwww.biped.aiEpalingesWaadtMedtech
96rready AGwww.rready.comZürichZürichICT
97flowbone SAwww.flowbone.comLausanneWaadtMedtech
98CLIMADA Technologies AGwww.climada.techZürichZürichCleantech
99Orbis Medicines SAwww.orbismedicines.comEpalingesWaadtBiotech
100Flux Mobility AGwww.fluxmobility.chWinterthurZürichEngineering

10 Gewinner des Top100 Public Votings 2025

Das TOP 100 Public Voting läuft parallel zu den Bewertungen durch die Fachjury und hebt 10 herausragende Schweizer Startups in ihren jeweiligen Branchen hervor. Teilnehmen können alle Startups, die nicht älter als fünf Jahre sind und auf startup.ch gelistet sind. Jede Person mit einem LinkedIn-Profil hat eine Stimme, und die Unternehmen mit den meisten Stimmen gewinnen in ihrer jeweiligen Branche.

SektorStartupWebsiteStadtKanton
BiotechVisiencowww.visienco.chRoot LULuzern
CleantechWattAnyWherewww.wattanywhere.comSionWallis
EngineeringGaia Turbinewww.gaiaturbine.comLuganoTessin
FintechRelaiwww.relai.appZürichZürich
FoodtechNoosh Drinkswww.noosh-drinks.comSionWallis
ICTSwissDevJobswww.swissdevjobs.chZürichZürich
MedtechApersyswww.apersys.comZürichZürich
ProptechAMP ITwww.amp-it.chSatigny GEGenf
RoboticsAvientuswww.avientus.chZürichZürich

(Top100/mc/hfu)

Über den Top100 Swiss Startup Award
Venturelab organisiert den jährlichen Top100 Swiss Startup Award seit 2011. Eine Jury aus 100 führenden Investorinnen und Startup-Expertinnen wählt die 100 innovativsten und vielversprechendsten Startups der Schweiz. Jedes Jury-Mitglied nominiert 10 Startups, die jünger als fünf Jahre sind und das grösste wirtschaftliche Potenzial haben. Das erstplatzierte Unternehmen erhält 10 Punkte, das zweitplatzierte 9 Punkte, und so weiter. Alle Einzelrankings werden addiert, um das finale Ranking zu erstellen.
Der Top100 Swiss Startup Award 2025 wird unterstützt vom Presenting Partnern UBS sowie vom Gold Partner SIX. Weitere Partner sind der Kanton Zürich, Kanton Waadt, Gebert Rüf Stiftung, Walder Wyss, Handelszeitung, PME, startupticker.ch, startup.ch, Venturelab, Venture Kick, IFJ sowie Awardness.

Top100 Website
Auf der Website finden Sie sowohl das brandneue Magazin in 5 Sprachen zum Dowload (Deutsch, Französisch, Englisch, Chinesisch und Japanisch), eine Übersicht sämtlicher Jury-Mitglieder, das vollständige Ranking als auch weitere Informationen zum Ecosystem des Top100 Awards: www.top100startups.swiss


