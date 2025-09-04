15 Jahre Top100: Schweizer Startups im Rampenlicht und auf dem Weg zur Weltspitze

Zürich – Der Top100 Swiss Startup Award feiert sein 15-jähriges Bestehen und stellt die vielversprechendsten Startups der Schweiz ins Rampenlicht. Was 2011 als einfaches Ranking begann, hat sich zu einer der einflussreichsten Innovationsplattformen des Landes entwickelt – mit kuratierten Investoren-Events, gezieltem Investoren-Matchmaking, einem mehrsprachigen Magazin und einer Community aus Gründern, Investoren und Branchenexperten. Im Laufe der Jahre wurden 638 Startups ausgezeichnet, die 17,8 Milliarden CHF an Risikokapital eingesammelt haben und 20’870 neue Arbeitsplätze schufen. Corintis, DePoly und DeepJudge führen das diesjährige Top100 Swiss Startup Ranking 2025 an.

Die Ausgabe zum 15. Jahre Jubiläum zeigt die Stärke des Top100 Rankings. Startups wie Climeworks, GetYourGuide, MindMaze, On, Scandit und Sophia Genetics wurden schon früh als Top100-Startups identifiziert und haben sich inzwischen zu globalen Marktführern entwickelt, mit Niederlassungen auf mehreren Kontinenten, strategischen Partnerschaften mit Grossunternehmen und Bewertungen in Milliardenhöhe. Ihr Werdegang zeigt, wie Top100 nicht nur das Schweizer Ökosystem geprägt, sondern auch die Türen zur internationalen Bühne geöffnet hat. Die Plattform hat 100 erfolgreiche Exits und 10 IPOs hervorgebracht und damit bewiesen, dass Innovation in der Frühphase zu globalem Erfolg führen kann.

«Top100 zeigt, dass Startups die beste Investition für die Schweiz sind – nicht nur als finanzieller Vermögenswert, sondern auch als Motor für die nächsten globalen Marktführer und als Verantwortung gegenüber kommenden Generationen.» Jordi Montserrat, Mitbegründer und Managing Partner, Venturelab.

Top100 Schweizer Startup-Ranking 2025: Corintis, DePoly und DeepJudge führen das Ranking an.

Das Top100 Swiss Startup Ranking stellt die 100 Schweizer Startups mit dem grössten Potenzial vor. Eine Jury aus 100 Startup-Investoren und Investorinnen wählt jedes Jahr die vielversprechendsten Unternehmen aus, die nicht älter als fünf Jahre nach der Gründung sind.

«Das Ranking 2025 spiegelt die Stärke, Vielfalt und Innovationskraft des Schweizer Startup-Ökosystems wider», sagt Stefan Steiner, Leiter des Top100-Programms. «Startups tragen direkt und indirekt zum Wohlstand unseres Landes bei. Vor allem in einer sich schnell verändernden Welt.» Die Schweiz ist bekannt für ihre hochmodernen Hightech-Startups. Mittlerweile ist auch künstliche Intelligenz zu einem integralen Bestandteil unseres Arbeitsalltags geworden und Nachhaltigkeit in allen Sektoren liegt uns am Herzen.



Die 3 Gewinner im Detail:

Corintis SA | Lausanne | www.corintis.com

Das Deeptech-Startup Corintis entwickelt fortschrittliche Kühllösungen für Hochleistungs-Halbleiter. Mithilfe von mikrofluidischer Technologie steigert das Unternehmen die Energieeffizienz und Leistung in Rechenzentren und für AI-Anwendungen. Corintis wurde 2021 in Lausanne gegründet.

DePoly SA | Sion | www.depoly.ch

Das Cleantech-Startup DePoly hat ein chemisches Recyclingverfahren entwickelt, das PET-Kunststoffe und Polyester-Textilien bei Raumtemperatur in ihre Rohstoffe zerlegt. Diese Innovation ermöglicht eine echte Kreislaufwirtschaft im Kunststoffbereich. DePoly wurde 2020 in Sion gegründet.

DeepJudge AG | Zürich | www.deepjudge.io

Das Legaltech-Startup DeepJudge nutzt künstliche Intelligenz, um die Arbeit von Kanzleien und Rechtsabteilungen zu revolutionieren. Durch die Kombination von Machine Learning mit juristischer Expertise verbessert DeepJudge Effizienz und Genauigkeit bei der Wissenssuche und -verwaltung. Das Zürcher Unternehmen wurde 2021 gegründet.



Die vollständige Top100 Startup Liste 2025 finden sie unter www.top100startups.swiss.

Das brandneue Swiss Startup Magazine 2025

Auch dieses Jahr publizieren wir zum Top100 Swiss Startup Award unser umfangreiches Magazin zur Schweizer Startup-Szene. Es präsentiert das Who’s Who des Schweizer Startup-Ökosystems und porträtiert die vielversprechendsten Startups, die von der Top100 Jury prämiert wurden. Gleichzeitig finden sich aufschlussreiche Statistiken, spannende Jury-Mitglieder werden vorgestellt, und ein Sonderteil widmet sich dieses Jahr dem Schweizer Ökosystem im Bereich Robotik. Das vollständige Magazin kann hier in 5 Sprachen heruntergeladen werden: www.top100startups.swiss/magazines

Das Top100 Startup Ranking 2025

Rang Startup Website Stadt Kanton Technologie 1 Corintis SA www.corintis.com Lausanne Waadt Engineering 2 DePoly SA www.depoly.co Sion Wallis Cleantech 3 DeepJudge AG www.deepjudge.ai Zürich Zürich ICT 4 Voltiris SA www.voltiris.com Epalinges Waadt Cleantech 5 Bloom Biorenewables SA www.bloombiorenewables.com Marly Fribourg Cleantech 6 Tethys Robotics AG www.tethys-robotics.ch Zürich Zürich Robotics 7 BTRY AG www.btry.ch Dübendorf Zürich Engineering 8 Tune Insight SA www.tuneinsight.com Lausanne Waadt Security 9 Seprify AG www.seprify.com Marly Fribourg Engineering 10 NanoFlex Robotics AG www.nanoflexrobotics.com Glattbrugg Zürich Medtech 11 DPhi Space SA www.dphispace.com Lausanne Waadt Engineering 12 EthonAI AG www.ethon.ai Zürich Zürich ICT 13 Unique AG www.unique.ch Zürich Zürich Fintech 14 Limula SA www.limula.ch La Tour-de-Peilz Waadt Biotech 15 RIVR Technologies AG www.rivr.ai Zürich Zürich Robotics 16 ENANTIOS AG www.enantios.com Zürich Zürich Biotech 17 Oxyle AG www.oxyle.ch Schlieren Zürich Cleantech 18 Lakera AI AG www.lakera.ai Zürich Zürich Security 19 LatticeFlow AG www.latticeflow.ai Zürich Zürich ICT 20 Ascento AG www.ascento.ai Zürich Zürich Security 21 Adiposs SA adiposs.com Plan-les-Ouates Genf Medtech 22 MUVON Therapeutics AG www.muvon-therapeutics.com Zürich Zürich Biotech 23 Relai AG www.relai.app Zürich Zürich Fintech 24 apheros AG www.apheros.ch Zürich Zürich Engineering 25 Planetary SA www.planetarygroup.ch Genève Genf Foodtech 26 Gravis Robotics AG www.gravisrobotics.com Zürich Zürich Robotics 27 Testmate Health SA www.testmatehealth.com Epalinges Waadt Medtech 28 RoBoa AG www.roboa.ch Zürich Zürich Robotics 29 Enerdrape SA www.enerdrape.com Renens Waadt Cleantech 30 LogicStar AG logicstar.ai Dübendorf Zürich ICT 31 ZYTLYN TECHNOLOGIES AG www.zytlyn.com Plan-les-Ouates Genf ICT 32 Navignostics AG www.navignostics.com Horgen Zürich Biotech 33 Exnaton AG www.exnaton.com Zürich Zürich Cleantech 34 CompPair Technologies SA www.comppair.ch Lausanne Waadt Engineering 35 CarbonPool Holding AG www.carbonpool.earth Zürich Zürich Fintech 36 Urbio SA www.urb.io Sion Wallis Proptech 37 Nautica Technologies AG www.nauticatechnologies.com Zürich Zürich Robotics 38 Divea SA www.divea.ch Sion Wallis Cleantech 39 Lightium AG www.lightium.com Schlieren Zürich Engineering 40 Emissium SA www.emissium.io Sion Wallis Cleantech 41 Avelo AG www.avelolife.com Schlieren Zürich Medtech 42 LeaseTeq AG www.leaseteq.com Zürich Zürich Fintech 43 LIBREC AG www.librec.com Biberist Solothurn Cleantech 44 Flink Robotics AG www.flink.so Zürich Zürich Robotics 45 Unbound Potential AG www.unbound-potential.com Thalwil Zürich Cleantech 46 viboo AG www.viboo.io Dübendorf Zürich Proptech 47 InCephalo AG www.incephalo.com Allschwil Baselland Biotech 48 Kyan Health AG www.kyanhealth.com Zollikon Zürich ICT 49 DemoSquare SA www.demosquare.com Prilly Wadt ICT 50 NXI Therapeutics AG www.nxitherapeutics.com Basel Basel Biotech 51 FLOWIT AG www.flowit.ai Glattpark Zürich ICT 52 INERGIO Technologies SA www.inergio.ch Renens Waadt Cleantech 53 Nu Glass SA www.nu.glass Nyon Waadt Engineering 54 FimmCyte AG www.fimmcyte.com Basel Basel Biotech 55 Neurosoft Bioelectronics SA www.neurosoft-bio.com Chambésy Genf Medtech 56 Clee Medical SA www.cleemedical.com Genève Genf Medtech 57 Albatross AI AG www.usealbatross.ai Baar Zug ICT 58 Windward Bio AG www.windwardbio.com Basel Basel Biotech 59 mimic robotics AG www.mimicrobotics.com Zürich Zürich Robotics 60 ZuriQ AG www.zuriq.com Zürich Zürich Engineering 61 Algorized Sàrl www.algorized.com Etoy Waadt Engineering 62 Norm Technologies AG www.norm.ch Zürich Zürich Proptech 63 OVOMIND SA www.ovomind.com Plan-les-Ouates Genf ICT 64 WattAnyWhere SA www.wattanywhere.com Sion Wallis Cleantech 65 Eleven Dynamics AG www.11dynamics.com Solothurn Solothurn ICT 66 NovoViz SA www.novoviz.com Neuchâtel Neuchâtel Engineering 67 eightinks AG www.8inks.com Winterthur Zürich Engineering 68 Calvin Risk AG www.calvin-risk.com Kloten Zürich Fintech 69 PeriVision SA www.perivision.com Epalinges Waadt Medtech 70 Noema Pharma AG www.noemapharma.com Basel Basel Biotech 71 CellX Biosolutions AG www.cellx.ch Zürich Zürich Biotech 72 metaLead Therapeutics AG www.metalead.ch Basel Basel Biotech 73 RTDT Laboratories AG www.rtdt.ai Zürich Zürich Engineering 74 HEKETISS SA www.heketiss.ch Plan-les-Ouates Genf Biotech 75 GlycoEra AG www.glycoera.com Wädenswil Zürich Biotech 76 Mobyfly SA www.mobyfly.com Bouveret Wallis Cleantech 77 Nerai Bioscience AG www.nerai.bio Zürich Zürich Biotech 78 Hoshii AG www.hoshii.ai Zürich Zürich ICT 79 Aukera Therapeutics GmbH www.aukera-tx.com Basel Basel Biotech 80 Verretex SA www.verretex.com St-Sulpice VD Waadt Cleantech 81 Bioscibex SA www.bioscibex.com Monthey Wallis Biotech 82 AlpinaSana AG www.alpinasana.ch Zürich Zürich Foodtech 83 Scanvio Medical AG www.scanvio.com Zürich Zürich Medtech 84 Mosaic SoC AG www.mosaic-soc.com Zürich Zürich Engineering 85 IMAI MedTech GmbH www.imai-medtech.com Schlieren Zürich Medtech 86 qCella AG www.qcella.com Zürich Zürich Engineering 87 Tandem Therapeutics AG www.tandem-tx.com Schlieren Zürich Biotech 88 irmos technologies AG www.irmos-tech.com Zürich Zürich Proptech 89 Apricot Therapeutics AG www.apricotx.com Zürich Zürich Biotech 90 HeroSupport SA www.herosupport.care Veyrier Genf Medtech 91 Perovskia Solar AG www.perovskia.solar Aubonne Waadt Cleantech 92 ArcoScreen SA www.arcoscreen.ch Lausanne Waadt Biotech 93 Composite Recycling SA www.composite-recycling.ch Ecublens VD Waadt Cleantech 94 Grensol AG www.grensolgroup.com Zürich Zürich Cleantech 95 biped robotics SA www.biped.ai Epalinges Waadt Medtech 96 rready AG www.rready.com Zürich Zürich ICT 97 flowbone SA www.flowbone.com Lausanne Waadt Medtech 98 CLIMADA Technologies AG www.climada.tech Zürich Zürich Cleantech 99 Orbis Medicines SA www.orbismedicines.com Epalinges Waadt Biotech 100 Flux Mobility AG www.fluxmobility.ch Winterthur Zürich Engineering

10 Gewinner des Top100 Public Votings 2025

Das TOP 100 Public Voting läuft parallel zu den Bewertungen durch die Fachjury und hebt 10 herausragende Schweizer Startups in ihren jeweiligen Branchen hervor. Teilnehmen können alle Startups, die nicht älter als fünf Jahre sind und auf startup.ch gelistet sind. Jede Person mit einem LinkedIn-Profil hat eine Stimme, und die Unternehmen mit den meisten Stimmen gewinnen in ihrer jeweiligen Branche.

Sektor Startup Website Stadt Kanton Biotech Visienco www.visienco.ch Root LU Luzern Cleantech WattAnyWhere www.wattanywhere.com Sion Wallis Engineering Gaia Turbine www.gaiaturbine.com Lugano Tessin Fintech Relai www.relai.app Zürich Zürich Foodtech Noosh Drinks www.noosh-drinks.com Sion Wallis ICT SwissDevJobs www.swissdevjobs.ch Zürich Zürich Medtech Apersys www.apersys.com Zürich Zürich Proptech AMP IT www.amp-it.ch Satigny GE Genf Robotics Avientus www.avientus.ch Zürich Zürich

Über den Top100 Swiss Startup Award

Venturelab organisiert den jährlichen Top100 Swiss Startup Award seit 2011. Eine Jury aus 100 führenden Investorinnen und Startup-Expertinnen wählt die 100 innovativsten und vielversprechendsten Startups der Schweiz. Jedes Jury-Mitglied nominiert 10 Startups, die jünger als fünf Jahre sind und das grösste wirtschaftliche Potenzial haben. Das erstplatzierte Unternehmen erhält 10 Punkte, das zweitplatzierte 9 Punkte, und so weiter. Alle Einzelrankings werden addiert, um das finale Ranking zu erstellen.

Der Top100 Swiss Startup Award 2025 wird unterstützt vom Presenting Partnern UBS sowie vom Gold Partner SIX. Weitere Partner sind der Kanton Zürich, Kanton Waadt, Gebert Rüf Stiftung, Walder Wyss, Handelszeitung, PME, startupticker.ch, startup.ch, Venturelab, Venture Kick, IFJ sowie Awardness.



Auf der Website finden Sie sowohl das brandneue Magazin in 5 Sprachen zum Dowload (Deutsch, Französisch, Englisch, Chinesisch und Japanisch), eine Übersicht sämtlicher Jury-Mitglieder, das vollständige Ranking als auch weitere Informationen zum Ecosystem des Top100 Awards: www.top100startups.swiss




