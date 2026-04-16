Hochkarätige Gäste am Wirtschaftsforum Südostschweiz 2026

Chur – Am Freitag, 9. Oktober 2026, geht das diesjährige Wirtschaftsforum Südostschweiz über die Bühne: Mehrere hundert Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft treffen sich in der neuen AREON Eventhalle in Chur, um aktuelle Chancen und Herausforderungen für die Region zu diskutieren.

Die Gäste dürfen sich auch in diesem Jahr auf hochkarätige Referierende freuen:

⇒ Alois Zwinggi, Geschäftsführer des World Economic Forum, wirft einen Blick hinter die Kulissen des Grossanlasses in Davos

⇒ Christian Lindner, ehemaliger deutscher Finanzminister, spricht über die Rolle Europas und der Schweiz in einer fragmentierten Weltordnung

⇒ Livia Altmann, Coach und ehemalige Eishockeyspielerin, zeigt, was junge und erfahrene Führungskräfte von Spitzensportlern lernen können

⇒ Thomas Liner, CEO Hamilton Bonaduz, erklärt, wie die Schweizer Industrie mit Innovationen im globalen Wettbewerb bestehen kann

Weitere Programmpunkte folgen in den kommenden Wochen. Durch die Veranstaltung führt Wissenschaftsjournalist Tobias Müller.

Neben inspirierenden Referaten und angeregten Diskussionen bietet das Wirtschaftsforum Südostschweiz erneut zahlreiche Möglichkeiten zum persönlichen Austausch. Nutzen Sie die Gelegenheit, um neue Kontakte zu knüpfen, bestehende Beziehungen zu pflegen und interessante Gespräche zu führen.

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