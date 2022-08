5 Millionen Dollar für Hybrid Work-Startup deskbird

St. Gallen – Das Schweizer Software-Startup deskbird gibt den Abschluss einer Pre-Series-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 5 Millionen US-Dollar bekannt. Mit der neuen Finanzierung erhöht sich die Gesamtfinanzierung von deskbird seit Gründung auf 6,5 Millionen Dollar, was das Unternehmen zum bestfinanzierten SaaS-Startup für Workplace Management macht.

Fortyone und Rivus Capital führen die Runde neben Bestandsinvestor session.vc an. Das Investment folgt auf eine beeindruckende Entwicklung von deskbird: In nur einem Jahr seit Produkteinführung wurde ein Gesamtauftragsvolumen von 2 Millionen Dollar (+50% monatliches Wachstum). Die Investoren verdeutlichen damit ihr Vertrauen in das Gründerteam und dessen Ambition, deskbird zu Europas führender Workplace Lösung zu machen.

Weiteres Wachstum in Europa angestrebt

Mit dem zusätzlichen Kapital wird deskbird das Wachstum in europäischen Märkten vorantreiben und sein Produktangebot erweitern, um weiteren Bedürfnissen von KMUs und Konzernen gerecht zu werden. deskbird kommt mittlerweile in mehr als 500 Büros und in 20 Ländern zum Einsatz – dabei sind Kunden wie Schaeffler, Heineken, KFC, Knauf, und Volksbank. Deskbird plant, das Team bis Ende 2023 auf über 100 Mitarbeitende wachsen zu lassen.

deskbird überzeugt mit einem einzigartigen Ansatz für Arbeitsplatzmanagement. Durch die App können Mitarbeitende Schreibtische oder andere Ressourcen im Büro buchen, sowie auf einen Blick sehen, wer vor Ort ist. Das vereinfacht nicht nur das Büro-Management, sondern fördert insbesondere Kollaboration, Produktivität und Mitarbeiterzufriedenheit in einer hybriden Arbeitswelt.

Die Nutzerfreundlichkeit und zahlreiche Integrationen, wie beispielsweise mit MS Teams, Outlook, Google Kalender und Slack, führen zu einer äusserst hohen Nutzungsrate unter Mitarbeitenden. Außerdem werden wertvolle Daten über die Nachfrage und Auslastung von Büros generiert, welche die Unternehmen bei der Optimierung von Flächen unterstützen. Dabei erfüllt deskbird die individuellen und komplexen Anforderungen von Grosskonzernen hinsichtlich IT-Sicherheit, Arbeitsrecht und Datenschutz und ist somit die Lösung der Wahl für Unternehmen mit einem flexiblen Arbeitsmodell. (deskbird/mc/pg)