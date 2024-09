Aeon Life will in der Gesundheitsvorsorge neue Massstäbe setzen

Zürich – Das Schweizer Startup Aeon Life will mit einem präzisen Ganzkörper-Check-up mit MRI, kombiniert mit Blutanalyse, neue Standards in der Gesundheitsvorsorge setzen.

Viele Menschen leben mit gesundheitlichen Risiken, die unbemerkt bleiben, bis es möglicherweise zu spät ist, sei es eine Krebserkrankung oder Diabetes Typ 2. Im Gegensatz zu vielen aufwendigen Untersuchungen bei herkömmlicher Vorsorge bietet Aeon Life eine innovative Lösung und macht die patientenzentrierte, umfassende Gesundheitsvorsorge für alle zugänglich.

Das Team aus Ärzten und Unternehmern kombiniert dabei fortschrittliche MRI-Technologie, KI, Blutanalyse und medizinisches Fachwissen, um schnelle und präzise Bewertungen der gesamten Körpergesundheit zu ermöglichen.

Ein Ganzkörper Check-up für über 500 Risken

Aeon Life bietet präzise Ganzkörper MRI-Scans mit detaillierter Blutanalyse für eine Früherkennung von Gesundheitsrisiken in nur einem 60-minütigen Besuch. Die Technologie nutzt Künstliche Intelligenz, um die Ergebnisse zu analysieren und so die Genauigkeit zu maximieren. Obwohl kein einzelnes diagnostisches Verfahren in der Lage ist, alle Krebsarten mit absoluter Sicherheit zu erkennen, bietet das Ganzkörper-MRI dennoch eine Möglichkeit, viele Krebsarten in frühen Stadien zu erkennen, so Aeon Life in einer Mitteilung.

Zudem könne das Verfahren zahlreiche weitere Gesundheitsrisiken wie Tumore, Metastasen, Entzündungen, Infektionen, Verletzungen, Gefässveränderungen sowie neurologische Erkrankungen wie die Anfänge von Alzheimer und Demenz, Parkinson oder Multiple Sklerose frühzeitig aufdecken.

Verständlicher Befund in 72 Stunden

Die Ergebnisse werden von erfahrenen Schweizer Radiologen sorgfältig ausgewertet. 72 Stunden später erhalten Kunden den umfassenden Befund in der Aeon App.

Innovative Technologie und medizinische Betreuung

Nach einem kostenlosen Beratungsgespräch findet das Check-up in Partnerkliniken der Schweiz statt. Aeon setzt auf modernste MRI-Geräte mit grossem Röhrendurchmesser für mehr Komfort. Die Magnetresonanztherapie kommt ohne Strahlenbelastung aus – im Gegensatz etwa zur Computertomographie. Zudem verzichtet Aeon auf Kontrastmittel. Das Team begleitet Kunden bei jedem Schritt. Die medizinischen Experten nehmen sich Zeit, um alle Befunde detailliert und verständlich zu erklären. (pd/mc/pg)

Aeon Life