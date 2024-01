Aisot Technologies erweitert ihre KI-Plattform und lanciert die «AI Insights Platform for Equities»

Zürich – Aisot Technologies, ein Anbieter von fortschrittlichen Lösungen im Bereich der künstlichen Intelligenz für professionelle und institutionelle Anleger, freut sich, die Einführung seiner neuesten Innovation – der AI Insights Platform for Equities – bekannt zu geben. Diese hochmoderne Plattform soll die Art und Weise verändern, wie Anleger Anlagestrategien in grossem Massstab entwerfen, validieren und anpassen. Darüber hinaus bietet sie beispiellose vertwertbare Echtzeit-Analysefunktionen und Einblicke in den Aktienmarkt.

Die Markteinführung der neuen Lösung – ausschliesslich für professionelle und institutionelle Anleger – folgt auf eine erfolgreiche Pre-Launch-Phase, in der europäische und US-amerikanische Finanzinstitute, darunter Fonds, Vermögensverwalter und Family Offices, die Plattform in den vergangenen Monaten zur Unterstützung ihrer Anlageentscheidungen genutzt haben.

Die AI Insights Platform for Equities nutzt die Leistungsfähigkeit fortschrittlicher künstlicher Intelligenz, um tiefe, verwertbare Einblicke in die Aktienmärkte zu liefern. Die Plattform ist mit Personalisierungsfunktionen wie Volatilitätszielen, Asset-Gewichtungen, Umschlagshäufigkeiten und in einer späteren Version auch ESG-Faktoren ausgestattet. Kunden können individuelle Portfolioempfehlungen bis auf Einzeltitelebene erhalten. Durch die nahtlose Verschmelzung von Spitzentechnologie und umfassenden Erkenntnissen läutet aisot eine transformative Ära des Multi-AssetManagements ein und markiert einen entscheidenden Meilenstein in der Entwicklung von Finanzstrategien und Anlagemethoden.

Mit ihrer einfachen Benutzeroberfläche ermöglicht die Plattform nicht nur die Zusammenstellung personalisierter Portfolios durch die Auswahl aus einem Aktienuniversum und Anpassungsoptionen wie Portfolio-Volatilität und Downside-Risiken, sondern generiert auch optimierte Modellportfolios und ermöglicht es den Nutzern, ihre aktuellen Portfolios nahtlos anzupassen, um die genauesten, auf die spezifischen Kostenstrukturen des jeweiligen Kunden zugeschnittenen Trading-Einsichten zu erhalten. Die Plattform analysiert Millionen von Datenpunkten aus den Märkten, Nachrichten und alternativen Datenquellen, um Marktmechanismen zu untersuchen und unvoreingenommene Marktansichten über Anlageklassen, Regionen und Sektoren hinweg zu liefern. Damit ist sie optimal auf die Bedürfnisse der Vermögensallokation und der Portfolioverwaltung abgestimmt.

Stefan Klauser, CEO & Co-founder von aisot, kommentiert: «Wir streben eine Zukunft an, in der die Vermögensverwaltung nahtlos mit technologischer Innovation und menschlicher Expertise verschmilzt. Die AI Insights Platform verkörpert den Höhepunkt der neuesten Fortschritte in Bezug auf KI und QuantAnsätzen sowie die unschätzbaren Erfahrungen, die aisot durch die Zusammenarbeit mit unseren institutionellen Kunden gesammelt hat. Diese benutzerfreundliche, programmierfreie Plattform unterstützt Investmentexperten durch die Nutzung von KI-getriebenen Erkenntnissen für die Konzeption, Validierung, Anpassung und das dynamische Rebalancing von Portfolios in Echtzeit.»

Die AI Insights Platform for Equities, die sich zunächst auf US-Aktien konzentriert, startet ihre erste Phase. Im Laufe des ersten Quartals 2024 plant aisot die Ausweitung der Abdeckung auf weitere Märkte wie SPI, Euronext und FTSE, um nur einige zu nennen. Ab dem zweiten Quartal 2024 wird die Plattform ihren Anwendungsbereich weiter ausdehnen und verschiedene andere Anlageklassen einbeziehen. (Aisot/mc/ps)

Über Aisot Technologies

Aisot Technologies AG (aisot), ein offizielles Spin-off der ETH Zürich, unterstützt professionelle und institutionelle Anleger mit künstlicher Intelligenz. Mit der AI Insights Platform und White-Label-Investmentprodukten macht aisot Quant- und KI-Tools für die breite Finanzindustrie zugänglich und nutzt KI-Modelle und -Datensätze der nächsten Generation. aisot wurde 2019 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Zürich und unterhält ein Netzwerk von Partnern und Mitarbeitern in ganz Europa und den USA. Für weitere Informationen besuchen Sie www.aisot.com oder werden Sie Mitglied unserer LinkedIn Community.