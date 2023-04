Alentis Therapeutics schliesst Serie-C-Finanzierung von 105 Mio Dollar ab

Über Alentis Therapeutics

Alentis Therapeutics, das CLDN1-Unternehmen, ist ein Biotechnologieunternehmen in der klinischen Phase, das sich auf die Entwicklung bahnbrechender Therapien für CLDN1+-Tumore und Organfibrose konzentriert. Alentis leistet Pionierarbeit mit einem neuartigen Ansatz zur Modifizierung und Umkehrung des Krankheitsverlaufs, der auf CLDN1 abzielt, ein bisher unerschlossenes Zielmolekül, das eine Schlüsselrolle in der Pathologie von Tumoren mit immunvermeidenden Eigenschaften und fibrotischen Erkrankungen in mehreren Organen spielt.

Alentis ist das einzige Unternehmen, das potenzielle Behandlungen für solide Krebserkrankungen und Fibrose entwickelt, die auf CLDN1 abzielen. Das Unternehmen wurde 2019 auf der Grundlage bahnbrechender Forschung im Labor von Prof. Dr. Thomas Baumert an der Universität Strassburg und dem französischen Nationalen Gesundheitsinstitut (Inserm) gegründet. Alentis hat seinen Hauptsitz in Basel, dem Pharma-Biotech-Zentrum in der Schweiz, mit einer F&E-Tochtergesellschaft in Strassburg, Frankreich, und klinischen Aktivitäten in den USA. https://alentis.ch