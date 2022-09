Alivion mit neuem Führungsduo

Zürich – Der Verwaltungsrat des ETH-Spin-off Alivion AG hat den erfahrenen Medtech-Unternehmer und Startup-Experten Kurt Ruffieux zum CEO ernannt. Der bisherige Head of Business Development, Christoph Heini, übernimmt neu als COO das operative Geschäft. Das neue Führungsduo soll das bestehende Geschäftsmodell weiter skalieren, neue Märkte erschliessen und die Wachstumsstrategie von Alivion gemeinsam umsetzen.

Ruffieux (56) ist diplomierter Maschinenbauingenieur ETH mit einer Promotion in Biomaterialien und Gründer des ETH-Spin-offs Degradable Solutions AG. Nach einem erfolgreichen Exit im Jahr 2011 an die japanische Sunstar Group war er in den Folgejahren im Konzern CTO für den Bereich Biomaterialien. Er verfügt über eine hohe Technologiekompetenz, Erfahrung im Aufbau von Firmen- und Vertriebsstrukturen und ist in der Schweizer Startup-Szene breit vernetzt. Als Innosuisse Coach berät er zukünftige Unternehmerinnen und Unternehmer.

Christoph Heini (42) besitzt einen Executive MBA in International Management und einen B.Eng in Industrial Engineering and Management. Er ist ein ausgewiesener Marketing- und Vertriebsexperte mit langjähriger Erfahrung in der Grossindustrie. Bevor er zu Alivion kam, war er Marketing & Sales Director bei der Stadler Rail Management AG, bei der er für die Entwicklung von Absatz- und Markenstrategien in verschiedenen Märkten wie Nordamerika, UK oder Skandinavien verantwortlich war. Davor hat er u.a. für Stadler Bussnang in der Auftragsabwicklung von Grossprojekten und bei Siemens im Bereich Marketing gearbeitet. Als Head of Business Development leitet er bei Alivion sämtliche Initiativen zum Auf- und Ausbau des bestehenden Geschäftsmodells.

Wachstumsstrategie wird ausgebaut

Nachdem im März diesen Jahres das erste Produkt von Alivion – der mobile Methanoldetektor Spark M-20 – auf den Markt gekommen ist, steht nun der Aufbau einer internationalen Vertriebsstruktur auf der Agenda. «Mit seiner SmartSelect Technologie hat ALIVION das Potenzial, in vielen Geschäftsbereichen ein wahrer Game Changer zu werden. Jetzt gilt es, das Unternehmen durch eine Phase schnellen Wachstums zu führen», so Kurt Ruffieux.

Alivion wurde 2020 mit dem Ziel gegründet, elektronischen Geräten durch Nanotechnologie das Riechen zu ermöglichen. Das erste Produkt des ETH-Spin-offs ist ein mobiles Messgerät, der Spark M-20, mit dem die Methanolkonzentration in Flüssigkeiten in weniger als 2 Minuten bestimmt werden kann. Weitere Produkte basierend auf der Alivion SmartSelectTM Technologie sind bereits in der Pipeline. In Zukunft könnte beispielsweise ein Atemzug ausreichen, um mehr über die Gesundheit eines Menschen zu erfahren. Das Unternehmen hat schon namhafte Auszeichnungen wie den Emerging Technologies Award der Royal Society of Chemistry und den hochdotierten Unternehmerpreis der W.A. de Vigier Stiftung erhalten. (Alivion/mc/pg)

