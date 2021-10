AMAG Automobil und Motoren AG setzt auf den Auto-Marktplatz CAR FOR YOU

Zürich – Nutzerinnen und Nutzer des Auto-Marktplatzes CAR FOR YOU freuen sich ab sofort über eine noch grössere Auswahl an Occasions- und Neuwagen. Dank der direkten Zusammenarbeit mit der AMAG Automobil und Motoren AG – der schweizweit führenden Garagengruppe – profitiert die Kundschaft von CAR FOR YOU neu von sämtlichen VW-Konzern-Produkten und -Marken. Einfach, sicher und bequem online. Für das seit 2019 erfolgreich im Markt etablierte Unternehmen CAR FOR YOU ist dies ein weiterer strategischer Meilenstein: 81 eigene Händlerbetriebe der AMAG aus allen Schweizer Sprachregionen nutzen die smarte Online-Plattform seit September 2021 als zusätzlichen Vertriebskanal.

Mit der Kooperation von CAR FOR YOU und der AMAG Automobil und Motoren AG vergrössert der Online-Auto-Marktplatz sein Angebot um ein Vielfaches. Mit der AMAG weiss CAR FOR YOU die schweizweit grösste Garagengruppe an seiner Seite. Sämtliche VW-Konzern-Produkte und -Marken wie VW, Audi, Skoda, Cupra, Bentley und Seat werden durch die 81 Händlerbetriebe der AMAG zusätzlich digital via CAR FOR YOU verkauft.

Sicherer Fahrzeugkauf, Top-Auswahl

CAR FOR YOU bietet Usern eine Top-Auswahl an Occasions- und Neuwagen in verschiedenen Fahrzeugsegmenten. Dank clever integrierter Tools und Zusatzleistungen, wie beispielsweise die gratis Rechtsschutz-Versicherung, garantiert CAR FOR YOU eine qualitativ hochstehende User-Experience und einen vertrauensvollen Autokauf. Durch die Zusammenarbeit mit der AMAG gewinnt CAR FOR YOU den grössten Autohändler der Schweiz als Partner. Die AMAG profitiert ihrerseits von der fortschrittlichen Technologie, Struktur und den Produkten hinter CAR FOR YOU. «Kundinnen und Kunden entscheiden, wo sie sich über Fahrzeuge orientieren möchten und wo sie ihr zukünftiges Fahrzeug auslesen möchten. In diesem Sinne ist die Zusammenarbeit für uns eine Erweiterung, um unsere zahlreichen Angebote präsentieren zu können. CAR FOR YOU als zusätzlicher Vertriebskanal-Partner bietet den Kundinnen und Kunden eine technologisch fortschrittliche, moderne und somit kundenfreundliche Bedienung an. Wir freuen uns und sind gespannt auf die Erfolge unserer Zusammenarbeit», erläutert Guido Neuhaus, COO AMAG Retail.

«Wir sind stolz, mit der AMAG Automobil und Motoren AG das Vertrauen des schweizweit grössten Autohändlers auf unserer Seite zu wissen. Dieser Schritt bestärkt uns darin, dass sich unsere Anstrengungen in die Weiterentwicklung der Plattform und der Einsatz von neuen Technologien auszahlen. Wie für CAR FOR YOU steht auch für die AMAG der Kunde immer im Fokus. Durch die Zusammenarbeit können wir wertvolle Synergien generieren und unseren Nutzerinnen und Nutzern eine grössere, optimierte Auswahl an Neu- und Occasionswagen bieten. So verbessern wir das Gesamtkundenerlebnis qualitativ weiter», ergänzt Robin Simon, CEO CAR FOR YOU. (CAR FOR YOU/mc/ps)

Über CAR FOR YOU

Die CAR FOR YOU AG ist ein exklusiver Online-Marktplatz für gebrauchte und neue Autos. Die Plattform zeichnet sich insbesondere durch ihre übersichtliche Navigationsstruktur und die clever integrierten Tools und Versicherungsangebote aus. Einen starken Fokus setzt das Unternehmen auf den Bereich E-Mobility. CAR FOR YOU wurde 2018 gegründet und ging 2019 live. Als Joint-Venture von AXA und TX Markets verfügt CAR FOR YOU über innovative Versicherungslösungen. CAR FOR YOU beschäftigt rund 40 Mitarbeitende schweizweit. carforyou.ch

Über die AMAG Group AG

Die AMAG Group AG ist ein Schweizer Unternehmen. Die AMAG Import AG importiert und vertreibt Fahrzeuge der Marken Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, CUPRA und VW Nutzfahrzeuge über das grösste Vertreternetz der Schweiz (über 450 Händler und Servicepartner). Dazu zählt auch die AMAG Automobil und Motoren AG mit rund 80 eigenen Garagenbetrieben, Occasions- und Carrosserie-Centern. Sie ist zudem auch Bentley-Stützpunkt. Ein weiteres Tochterunternehmen ist die AMAG First AG, die grösste Porsche-Handelsorganisation der Schweiz. Zur AMAG Gruppe gehören ausserdem die AMAG Leasing AG als Finanzdienstleister, die AMAG Parking AG, die diverse Parkhäuser bewirtschaftet, und die AMAG Services AG, welche Lizenznehmerin von Europcar und ubeeqo für die Schweiz ist und an den Schweizer Flughäfen Valetparking und schweizweit Chauffeurdienstleistungen anbietet. Die mobilog AG bietet seit 2021 Logistikdienstleistungen auch für Dritte an, zudem betreibt die AMAG Gruppe ein Innovation & Venture Lab. Seit 2018 ist die AMAG Mitinhaberin von autoSense, der Lösung für digitale Vernetzung von Fahrzeugen, und seit 2019 bietet sie mit Clyde ein Auto-Abomodell an. Zudem ist sie Partnerin bei der Swiss Startup Factory. Die AMAG Gruppe verpflichtet sich, bis 2025 als Unternehmen klimaneutral zu arbeiten. Zudem hat die AMAG die Ambition, bis 2040 einen klimaneutralen Fussabdruck gemäss Net Zero zu erreichen. Sie bekennt sich zum 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens und zu den Science Based Targets. Die AMAG Group AG beschäftigt rund 6’500 Mitarbeitende, davon rund 760 Lernende. amag-group.ch