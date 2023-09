Arcton schliesst CHF 350’000-Runde ab und stellt die Weichen für den ersten Startup-IPO

Zürich – Das Zürcher Fintech Arcton hat erfolgreich seine Pre-SeedFinanzierungsrunde über CHF 350’000 abgeschlossen. Mit der Finanzierung bereitet Arcton den Weg für eine neue Art von Startup-Investitionen: Startup-IPOs.

Bei einem Startup-IPO können Anleger bereits mit kleinen Beträgen in Startups investieren, vergleichbar mit dem heutigen Crowdfunding. Neu ist allerdings, dass Anleger ihre Anteile nach Abschluss der Kampagne rund um die Uhr handeln können, ähnlich wie börsenkotierte Aktien. Dieser Ansatz unterscheidet sich grundlegend von der existierenden Startup-Finanzierung, bei der Investoren oft bis zu zehn Jahre an ihre Aktien gebunden sind. Der erste Startup-IPO von Arcton ist für Oktober geplant.

An der Pre-Seed Runde von Arcton haben sich drei Investoren beteiligt. Darunter befindet sich Prof. Aleks Berentsen von der Universität Basel, ein führender Experte für Distributed Ledger Technology (DLT), Blockchain und Kryptoassets. Ein weiterer Investor von Arcton ist eng mit Camelot, einer dezentralen Börse, verbunden. Damit stärkt Arcton seine kürzlich eingegangene strategische Partnerschaft mit Camelot. Die Investitionsrunde wurde von Francesco Illy abgeschlossen, dem ehemaligen Miteigentümer von Illycaffè, der einen breiten Erfahrungsschatz als Unternehmer einbringt.

«Mit diesem frischen Kapital beschleunigen wir unsere Mission, Startup-Investitionen zu demokratisieren,» so Merens Derungs, CEO von Arcton. «Unser Ziel ist es, Startup-Investitionen für Anleger so einfach zugänglich zu machen, wie börsenkotierte Aktien.»

Der unmittelbare Fokus von Arcton liegt auf dem ersten Startup-IPO im Oktober. Als IPO-Kandidat hat sich Arcton für Money Masters aus Genf entschieden, ein Unternehmen, das Finanzwissen demokratisiert. Unmittelbar nach dem IPO können Investoren ihre Money Masters Aktien in Echtzeit über Camelot handeln. Im Hinblick auf den Startup-IPO veranstaltet Arcton eine IPO-Roadshow quer durch die Schweiz, mit dem Finale in Zürich. (Arcton/mc/ps)

Über Arcton

Arcton ist ein Fintech, das den ersten öffentlichen Marktplatz für Startup-Investitionen lanciert hat. Die Plattform ermöglicht Investitionen in Startups bereits mit kleinen Beträgen und bietet die Möglichkeit, diese Anteile rund um die Uhr zu handeln. Dazu tokenisiert Arcton die Startup-Aktien gemäss dem DLT-Gesetz.

«Startup-Investitionen waren historisch gesehen nur den reichsten 3% der Bevölkerung zugänglich. Es ist an der Zeit, diese Anlageklasse zu demokratisieren. Die Zukunft der Startup-Investitionen gehört der Crowd», so die beiden Gründer.

Kürzlich veröffentlichte Arcton die erste ‹Swiss Start-up Investor Map›, die aufzeigt, wie Anleger in

Schweizer Startups investieren können. Eine hochauflösende Version der Schweizer StartupInvestorenkarte ist unter www.map.arcton.com abrufbar.