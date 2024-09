Atomico erhält 1,24 Milliarden US-Dollar – europäische Technologie steht im Mittelpunkt

London – Atomico schliesst das grösste Fundraising der Unternehmensgeschichte ab und verkündet zwei neue Fonds mit einer Gesamtsumme von 1,24 Milliarden US-Dollar, mit denen Europas ambitionierteste Gründerinnen und Gründer unterstützt werden sollen. Deren Gesamtsumme übersteigt somit die des vorigen Fonds Atomico V (820 Millionen US-Dollar) um über 50 Prozent.

Skype-Gründer Niklas Zennström gründete Atomico 2006 mit der Vision, dass aussergewöhnliche Unternehmen überall entstehen können. Atomico setzt auf einen Gründer:innen-fokussierten Ansatz, um europäischen Unternehmern zum Erfolg zu verhelfen – und bietet Unterstützung durch Zugang zu erfolgreichen operativen Führungskräften.

Engagement für Gründer in frühen Entwicklungsphasen

Seit der Gründung arbeitet Atomico mit Gründer:innen ab Series A zusammen; 2011 erweiterte das Venture Capital Unternehmen seine Aktivitäten um Growth-Investments. Atomico VI formalisiert diesen Ansatz mittels zweier Fonds sowie einem spezialisierten Team für jede Unternehmensphase. Der Fonds Atomico Growth VI ist mit 754 Millionen US-Dollar ausgestattet und arbeitet mit Unternehmer:innen von der Series-B-Phase bis zum Pre-IPO zusammen. Der 485 Millionen US-Dollar grosse Frühphasen-Fonds Atomico Venture VI unterstreicht das Engagement des Unternehmens für Gründer:innen in früheren Entwicklungsphasen: Der Fonds konzentriert sich vorwiegend auf Series-A-Runden sowie auf ausgewählte Gelegenheiten in der Seed-Phase.

Europa zieht gleich

Die neuen Fonds kommen zu einem Zeitpunkt, an dem das europäische Tech-Ökosystem mit einer Grösse von 3 Billionen US-Dollar beginnt, mit seinen globalen Pendants gleichzuziehen. Inzwischen entfallen 30 Prozent aller Frühphasen-Investments weltweit auf Europa. Auf dem Kontinent entstehen mehr neue Unternehmen als irgendwo sonst auf der Welt.

Atomico hat bis dato in über 155 Unternehmen aus 15 europäischen Ländern investiert. Jedes sechste Unternehmen im Atomico-Portfolio wird derzeit mit über einer Milliarde US-Dollar bewertet. Dazu gehören Aiven, Bird (vormals MessageBird), DeepL, Hinge Health, Job&talent, Klarna, Pipedrive, Stripe, Supercell oder Wellhub.

Aus Atomico VI wurden bereits 21 Investments getätigt. So unterstützt der Fonds Atomico Growth VI bereits das Kölner Unternehmen DeepL, Corti aus Kopenhagen oder den in London gegründeten Anbieter virtueller Kliniken Pelago. Der Fonds Atomico Venture VI investierte bereits in Neko Health (Stockholm), Ben (London), Dexory (London), Deeploi (Berlin), Strise (Oslo) und Lakera (Zürich). Atomico VI erfüllt den Artikel 8 der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

Atomico ist ein pan-europäisches Venture Capital Unternehmen mit Büros in London, Paris, Berlin und Stockholm. Der VC investiert europaweit mit einer ausgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Förderung globalen Wachstums. Das hauseigene Forschungsteam veröffentlicht jährlich den Report State of European Tech, den führenden Report über das europäische Technologie-Ökosystem. (pd/mc/pg)