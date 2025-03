Tenity: 11 Startups für das Fin/Tech-Accelerator Programm in Zürich

Zürich – Das Tenity Zurich Fin/Tech Accelerator Program ist offiziell in Zürich gestartet und nimmt 11 vielversprechende Startups auf, die aus einem hart umkämpften Pool von über 200 Bewerbungen ausgewählt wurden. Dieses exklusive Programm ist auf visionäre Gründer zugeschnitten, die ihre innovativen Fintech-Lösungen vorantreiben und ihre Unternehmen mit der Unterstützung von Tenitys umfassendem globalen Netzwerk von Mentoren, Investoren und Branchenpartnern skalieren wollen.

Brigitta Gyoerfi, Head of Operations bei Tenity Schweiz: «Diese Auswahl stellt sich einigen der drängendsten Herausforderungen im Fintech-Bereich, von der KI-gesteuerten Automatisierung in den Bereichen Recht und Compliance bis hin zur Tokenisierung von realen Vermögenswerten und Stablecoin-basierten B2B-Zahlungen. Der Wettbewerb war hart, und wir gratulieren den ausgewählten Gründern dazu, dass sie es durch ein strenges Auswahlverfahren geschafft haben. Wir freuen uns darauf, diese Gründer dabei zu unterstützen, ihre Lösungen zu verfeinern, an Zugkraft zu gewinnen und innerhalb unseres Ökosystems zu skalieren.»

Die Startups sind Tenity während des Bewerbungsprozesses aufgefallen, der in persönlichen Auswahltagen in Zürich gipfelte. Die ausgewählten Gründer treiben die Innovation in der Finanztechnologie mit Lösungen voran, die die Effizienz des Handels verbessern, die Einhaltung von Vorschriften automatisieren, rechtliche Prozesse rationalisieren und die Vermögensverwaltung revolutionieren. Darüber hinaus gehen einige Startups gegen Ineffizienzen bei Privatmarkttransaktionen vor, während andere die KI-gesteuerte Entscheidungsfindung im Finanzbereich neu definieren.

Andrea Fritschi, CIO von Tenity: «Bei Tenity sind wir nicht nur Investoren, sondern engagierte Partner, die Fintech-Innovationen vorantreiben. Diese Kohorte umfasst zukunftsorientierte Startups, die bahnbrechende Technologien entwickeln, die Finanzdienstleistungen neu definieren könnten. Als Risikokapitalgeber freuen wir uns darauf, diese Gründer bei der Skalierung ihrer Lösungen zu unterstützen und einen nachhaltigen Einfluss auf die Branche zu haben.»

Lernen Sie die 11 Startups des Zurich Tenity Fin/Tech Accelerator Programms kennen:

aDNA | Schweiz

Corporate Governance & Compliance auf der Grundlage validierter Daten.

Omnilex hilft Anwälten und Paralegals, Rechtsfälle schneller und unabhängiger zu bearbeiten, indem es ein Dashboard bereitstellt, das die Analyse vorbereitet und komplexe Rechtsfragen mit KI beantwortet. Dadurch werden die Kosten um bis zu 80 % gesenkt.

AQUATY | Deutschland

Über unser Verbriefungsportal verwandeln wir alternative Vermögenswerte in bankfähige Wertpapiere und machen Verbriefungen für alle Vermögens- und Vermögensverwalter auf den privaten Kapitalmärkten zugänglich.

Archway Finance JSC | Vereinigtes Königreich

Archway Finance nutzt die Stablecoin-Technologie, um schnelle, erschwingliche und sichere grenzüberschreitende B2B-Zahlungen zu ermöglichen und unterversorgten Märkten Zugang zu Finanzdienstleistungen zu verschaffen.

CasaPay | Vereinigtes Königreich

CasaPay ist eine Plattform, die die Mietfinanzierung automatisiert, pünktliche Zahlungen garantiert und das Scoring der Mieter auf zuverlässige und effiziente Weise optimiert.

Klaimy | Frankreich

Klaimy nutzt spezialisierte KI, um medizinische Unterlagen zusammenzufassen, Vorbedingungen zu kennzeichnen und die Arbeitsabläufe in der Lebens- und Krankenversicherung zu optimieren, um die Effizienz und Genauigkeit bei der Risikoprüfung und bei der Schadenregulierung zu erhöhen.

Particula | Deutschland

Particula ist auf Risikoanalysen für digitale Vermögenswerte spezialisiert und bietet unabhängige Bewertungen und Echtzeitüberwachung, um die Transparenz, das Vertrauen und die Entscheidungsfindung auf dem Markt zu verbessern.

PROJECT HEATH | Vereinigtes Königreich

Die modulare SaaS-Plattform von Project Heath automatisiert die Gründung, den Lebenszyklus und die Verwaltung von regulierten Privatmarktfonds und ermöglicht so schnellere, kosteneffiziente Fondsauflegungen und digitale Anlegerbetreuung bei gleichzeitiger Demokratisierung des Zugangs zu Vermögens- und Privatkapital.

SmartMoneyDealing | Vereinigtes Königreich

Eine Devisenhandelsplattform, die durch die Bereitstellung eines neutralen, kostengünstigen Umfelds, die Verbesserung der Liquidität und der Preiseffizienz für gleiche Wettbewerbsbedingungen sorgt.

The Stream | Vereinigtes Königreich

The Stream ist eine B2B-SaaS-Plattform, die ESG- und Investment-Workflows für Vermögensverwalter öffentlicher Märkte rationalisiert.

Veli UAB | Litauen

Veli ist eine Plattform für digitale Vermögenswerte, die von Finanzberatern genutzt wird, um Kunden zu betreuen und ihre Krypto-Portfolios zu verwalten. Wir haben viele Anfragen erhalten, unsere Lösung als White-Label anzubieten und sie in Privatbanken zu integrieren.

In den nächsten vier Monaten werden diese Startups an einem Programm teilnehmen, das Workshops und Veranstaltungen zu den Themen Produkt-Markt-Fit, Marketing, Markteinführung und Fundraising umfasst. Neben der persönlichen Unterstützung durch das Tenity-Team profitieren die Teilnehmer vom umfangreichen Tenity-Ökosystem, zu dem über 300 Alumni aus den Fintech-Programmen, mehr als 200 Mentoren und ein umfangreiches Netzwerk von über 200 Investoren gehören.

Zum Abschluss des Programms findet am 11. Juni 2025 ein Demo Day statt, bei dem die Startups ihre Fortschritte präsentieren und sich einem Publikum aus Investoren, Unternehmenspartnern und Branchenführern vorstellen können.

Bei Tenity geht es darum, mutige Gründer zu unterstützen, die die Zukunft des Finanzwesens und darüber hinaus gestalten. Wir investieren in Startups, die das Potenzial haben, wirklich etwas zu bewegen, und helfen ihnen, grosse Ideen in dauerhaften Erfolg zu verwandeln.

Für die kommenden Kohorten des Tenity Fin/Tech Accelerator in Singapur, Zürich und Tallinn werden laufend Bewerbungen entgegengenommen unter www.tenity.com/programs (Tenity/mc/hfu)