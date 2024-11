Auzen mit der günstigsten, vollständig online verfügbaren Premium-Hörgeräteversorgung

Zürich – Auzen ist ein innovatives Schweizer Startup im Bereich der Audiologie: 2021 gegründet, hat Auzen den Zugang zur Hörgeräteversorgung durch einen 100%-Online-Ansatz verändert. Heute ist das Unternehmen der führende Anbieter von Teleaudiologie in der Schweiz und bietet Patientinnen und Patienten eine Fernlösung, die Spitzentechnologie, personalisierte Pflege und Zugänglichkeit miteinander verbindet.

In der Schweiz leiden rund 10 % der Bevölkerung an Hörstörungen, die von frühkindlicher Taubheit über altersbedingte Schwerhörigkeit bis hin zu Hörschäden durch übermässige Lärmbelastung reichen. Etwas weniger als die Hälfte der Hörgeschädigten sind mit Hörgeräten versorgt und dieser Anteil nimmt zu. Auzen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Hörversorgung für alle zugänglich zu machen.

Ein revolutionäres Modell 100% online

Auzen revolutioniert den Bereich der Audiologie mit einem umfassenden Online-Ansatz und einem massgeschneiderten Behandlungsangebot. Die Idee für das innovative Startup entstand während der Covid-19-Pandemie. Aus Angst vor Ansteckung oder einfach aufgrund der aufeinanderfolgenden Lockdowns und Einschränkungen war es vielen Hörgeschädigten damals nicht möglich, die Hörgeräte zu erhalten, die sie benötigten.

Die Gründer Jonathan Abittan, Geschäftsführer der Heron-Gruppe, und Jérémie Benhamron, Experte für Audiologie, erkannten das wachsende Problem. Sie beschlossen, eine Plattform zu schaffen, die den Zugang zu allen Dienstleistungen eines Hörgeräteakustikers von zu Hause aus ermöglicht. Dieses bahnbrechende Modell verwandelt einen traditionell stationären Service in eine digitale Alternative, die leichter zugänglich und flexibler ist und gleichzeitig einen erstklassigen Service bietet.

“Wir haben Auzen gegründet, um auf den dringenden Bedarf an Zugang zu Hörgeräten zu reagieren, der durch die Pandemie noch verstärkt wurde. Heute sind wir stolz darauf, Tausenden von Menschen geholfen zu haben, die Freude am Hören wiederzufinden”, sagt Jérémie Benhamron. “Auzen ist mehr als ein Online-Service, es ist ein neues Pflegemodell, das den Anforderungen einer sich schnell verändernden und zunehmend digitalen Welt gerecht wird.“

Technologie und Innovation im Zentrum der Dienstleistungen

Dank der vollständig digitalen Plattform können Patienten auch zu Hause eine hochwertige audiologische Versorgung in Anspruch nehmen – ein Segen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder solche, die weit entfernt von den Zentren leben. Auzen bietet ein hohes Mass an Flexibilität und Zeitersparnis durch sofortige Hilfe, ohne auf einen Termin warten zu müssen.

Das vollständig personalisierte Versorgungsprotokoll beginnt mit der Zusendung eines Audiogramms, das von einem HNO-Arzt erstellt wird, um den Hörverlust zu beurteilen. Die zertifizierten Hörgeräteakustiker und Hörspezialisten von Auzen analysieren diese Daten und empfehlen Hörgeräte, die auf die Bedürfnisse, das Budget und den Lebensstil des jeweiligen Patienten zugeschnitten sind. Mit der kostenlosen App Auzen Ear Scan werden die Ohrmuschel und der Gehörgang vermessen, um das Hörgerät optimal anzupassen. Sobald das Gerät beim Patienten angekommen ist, können die Einstellungen aus der Ferne vorgenommen werden, um einen maximalen Hörkomfort zu gewährleisten.

Innovative und erschwingliche audiologische Dienstleistungen

Auzen bietet darüber hinaus eine breite Palette moderner und leistungsstarker Hörgeräte an, die auf das Budget und die spezifischen Bedürfnisse jedes einzelnen Nutzers zugeschnitten sind. Mit seinem reinen Online-Modell gelingt es Auzen, die Betriebskosten erheblich zu senken, was sich in den Preisen niederschlägt: Diese können bis zu 65 % unter denen der physischen Zentren liegen, und das bei gleichbleibend hoher Qualität und bestem Service. Die Preise von Auzen gehören zu den niedrigsten auf dem Schweizer Markt, insbesondere für hochwertige Hörgeräte. Dadurch erhalten mehr Menschen Zugang zu guten Hörlösungen und können auf erschwinglichere Premiumgeräte umsteigen. „Unser Ziel ist es, den Zugang zu Hörgeräten zu demokratisieren, indem wir den Prozess vereinfachen, damit jeder – egal wo er sich befindet – von einem qualitativ hochwertigen Hörgerät profitieren kann“, fügt Jérémie Benhamron hinzu. (Auzen/mc/hfu)

