AXA Schweiz investiert in europäische Skalierung von ryd

München – AXA Schweiz steigt mit einem zusätzlichen Investment in das Europageschäft von ryd, das grösste offene B2C-Netzwerk für Digital Fueling in Europa, ein. Neben Mastercard, Mercedes-Benz und bp rundet der Schweizer Versicherer damit die strategischen Equity-Partner von ryd ab.

Die Intensivierung der Zusammenarbeit fusst auf erfolgreicher gemeinsamer Gründung des Joint Ventures „ryd suisse“ im Jahr 2019. Dank des Investments in die „ryd suisse“ konnte AXA Schweiz bereits wertvolle Erfahrungen in den Bereichen Connected Car und Digital Fueling sammeln – und wertvolle Schlüsse für Individualisierungen und Digitalisierung von Versicherungstarifen für die eigenen Kunden ziehen.

Auf Grundlage dieser Zusammenarbeit fiel die Entscheidung der AXA Schweiz, das Investment auf ryds gesamtes Europageschäft auszuweiten. Ziel der Partnerschaft ist es, die datengetriebene Analyse von Fahrzeugdaten weiter zu optimieren. So können zum einen die neuen Rahmenbedingungen der Mobilität besser genutzt werden und zum anderen auch Prozesse auf europäische Ebene skaliert werden.

Über die finanziellen Rahmenbedingungen der geschlossenen Equity-Partnerschaft haben die beiden Partner Stillschweigen vereinbart.

Über ryd:

ryd ist ein europaweit agierendes FinTech-Unternehmen im Bereich Mobile Payment mit den Schwerpunkten ryd pay und ryd data. Mit ryd bezahlt man an der Tankstelle per App oder Infotainmentsystem vom Auto aus. Schnell, komfortabel und sicher. ryd ist ein digitales Ökosystem. Zusätzlich zur ryd app, ermöglicht ryd pay inside die einfache Integration von ryd für Drittanbieter wie Navigationssysteme, Automobilhersteller oder Smartphone-Apps. Schon heute ist ryd das grösste europäische B2C Netzwerk für Digital Fueling. 2014 in München gegründet, wächst ryd kontinuierlich und ist bereits in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Portugal und Spanien und Dänemark aktiv und rollt kontinuierlich in weitere europäische Länder aus. (mc/pg)

AXA Schweiz

ryd