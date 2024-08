BackBone sichert sich die Finanzierung, um seinen Wachstumskurs fortzusetzen

Genf – Mit der jüngsten Übernahme von Imogent strebt BackBone eine führende Position in Europa an und hat sich kürzlich einen Wachstumskredit von UBS gesichert, um weiteres Wachstum zu ermöglichen. Das von Dorian de Vinck geleitete Start-up hofft, seine Einnahmen bis 2024 im Vergleich zum Vorjahr zu verdoppeln und diese Wachstumsrate auch 2025 beizubehalten.

UBS hat Backbone kürzlich einen Wachstumskredit zur Verfügung gestellt, um das Unternehmen bei seinen Plänen zu unterstützen, in Europa zum Marktführer für Immobilienmarketing und Vertriebsmanagement zu werden.

Backbone mit Sitz in Genf hat sich schnell als marktführende Lösung für die Produktion und Verwaltung aller Arten von Bildmaterial auf dem Immobilienmarkt etabliert. Auf Anfrage von Startupticker.ch erklärte CEO und Gründer Dorian de Vinck, dass die Kreditlinie, deren Höhe nicht bekannt gegeben wurde, dazu verwendet werden soll, die internationale Expansionsstrategie des Start-ups durch technologische Entwicklung voranzutreiben, indem seine KI-Innovationen integriert und die Investitionen in Vertrieb und Marketing beschleunigt werden. Er fügte hinzu, dass das Unternehmen das Darlehen auch zur Teilfinanzierung künftiger Akquisitionen verwenden will, ähnlich wie bei der Akquisition der Imogent GmbH Anfang dieses Jahres. (Startupticker.ch/mc/hfu)

