Bauunternehmen Eberhard setzt auf Solar-Diesel von Synhelion

Zürich – Die Eberhard Bau AG hat mit dem Cleantech-Unternehmen Synhelion einen langfristigen Abnahmevertrag für Solar-Diesel unterzeichnet. Ab 2027 wird Eberhard erneuerbaren Diesel beziehen, um die CO₂-Emissionen ihrer Baumaschinen zu senken.

Die nachhaltigen Treibstoffe von Synhelion werden mit erneuerbarer Energie hergestellt und sind vollständig kompatibel mit bestehenden Dieselmotoren – eine ideale Lösung für Baumaschinen, die unter anspruchsvollen Bedingungen betrieben werden und sich nur schwer elektrifizieren lassen.

Erneuerbare Treibstoffe für schwere Maschinen

Mit der Unterzeichnung des Abnahmevertrags erweitert Synhelion die Einsatzbereiche seiner erneuerbaren synthetischen Treibstoffe erstmals auf den Bausektor – neben Luftfahrt, Schifffahrt und Strassenverkehr. Baumaschinen sind schwer, kommen in unerschlossenem Gelände zum Einsatz und sind aufgrund des hohen Leistungsbedarfs nur schwer elektrifizierbar. Mit dem Einsatz von

erneuerbaren Treibstoffen übernimmt Eberhard eine Vorreiterrolle und trägt zur nachhaltigen Transformation der Baubranche bei.

Skalierbare Technologie für eine klimafreundliche Zukunft

Synhelion hat 2024 mit DAWN die weltweit erste industrielle Anlage zur Produktion von Solartreibstoffen in Deutschland in Betrieb genommen und bereitet nun den Bau der ersten kommerziellen Anlage vor, welche 2027 in Betrieb gehen soll. Synhelions erneuerbare Treibstoffe reduzieren die Netto-CO₂-Emissionen im Vergleich zu fossilen Treibstoffen um bis zu 100 %. Sie sind vollständig kompatibel mit der bestehenden Infrastruktur und können ohne Umrüstung in bestehenden Verbrennungsmotoren eingesetzt werden. (pd/hzi/pg)

Eberhard Bau AG