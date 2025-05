Venture Leaders Cleantech Roadshow 2025

Schweizer Huawei-Distributor Alltron als europäischer Champion ausgezeichnet

Unter dem Motto «Grow together, Win Future» fand am 10.-11. April die europäische Partnerkonferenz von Huawei statt. Aus der Schweiz hatte sich Alltron zu den mehr als 100 in Como versammelten Partnern gesellt und nahm den «Excellent Distributor Award» in Empfang.