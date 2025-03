Bayer Co.Lab Connect Basel: Eine Plattform für Schweizer Biotech Startup-Innovationen

Basel – Bayer gab gemeinsam mit Superlab Suisse, Curie.Bio, Goodwin und Danforth Advisors das Programm «Bayer Co.Lab Connect – Basel» bekannt, das Schweizer Startups in der Frühphase helfen soll, sich im US-amerikanischen Ökosystem zurechtzufinden.

Auch wenn Europa ein Zentrum für pharmazeutische Innovation ist, sind die USA der wichtigste Markt, der diese pharmazeutische Innovation voranbringen kann. Ein frühzeitiger Zugang zu diesem Markt kann sich positiv auf Finanzierung, Kultur, Talent und Ansehen auswirken. Allerdings ist die Zugänglichkeit für frühe Startups und Erstgründer oft durch einen Mangel an Fachwissen und persönlichen Netzwerken eingeschränkt. Sich in einem neuen Ökosystem einen Namen zu machen und dabei gleichzeitig ein Medikament zu entwickeln, kann sich schwierig gestalten und kostet Zeit. Deshalb lanciert Bayer Pharmaceuticals in Basel das Programm «Bayer Co.Lab Connect». Es soll Erstgründern und Unternehmen in der Frühphase die Ressourcen und das Fachwissen des Bayer Co.Lab zur Verfügung stellen, damit sie ihre Präsenz in den USA maximieren und gleichzeitig eine Beziehung zu Bayer aufbauen können.

«Die Schweiz verfügt über ein lebendiges Startup-Ökosystem, insbesondere im Bereich Life Sciences», so Dr. Jürgen Eckhardt, Leiter der Abteilung Business Development & Licensing bei Bayer Pharmaceuticals und Leiter von Leaps by Bayer. «Die Vernetzung der florierenden Schweizer Startup-Szene mit dem einzigartigen Ökosystem im Kendall Square in Cambridge, mit führenden Forschungseinrichtungen, die mit Harvard und dem MIT verbunden sind, einer erfolgreichen Venture-Capital-Gesellschaft, sowie unserem Bayer Research and Innovation Center und dem Bayer Co.Lab Cambridge, wird neue Möglichkeiten für bahnbrechende Medikamente der Zukunft schaffen und beschleunigen.»

Der Weg zum Boston-Cambridge-Ökosystem

Durch die Partnerschaft mit Superlab Suisse, dem führenden Laboranbieter der Schweiz, und mit der Unterstützung der Innovationsakteure Curie.Bio, Goodwin und Danforth Advisors schafft Bayer Co.Lab Connect Basel einen Zugang zum Boston-Cambridge-Ökosystem, indem es Schweizer Biotech-Unternehmern und -Startups direkten Kontakt zu erstklassigen Labor- und Büroraumanbietern sowie wertvolles Expertenwissen und Mentoring speziell für den US-Markt vermittelt.

«Wir stellen Labore für Life-Science-Firmen in der Schweiz und im Ausland zur Verfügung – und helfen so exzellenten Unternehmen, erfolgreich zu sein», so Xi Zhang, Gründerin und CEO von Superlab Suisse AG. «Durch die Partnerschaft mit Bayer Co.Lab stärken wir die Schweiz-Boston-Verbindung und eröffnen Schweizer Wissenschaftsunternehmern den Zugang zu erstklassiger Mentorenschaft, globaler Präsenz und dem nötigen Schub, um ihren Erfolg zu beschleunigen.»

«Wir bei Curie.Bio sind überzeugt, dass Gründer die Freiheit haben sollten, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren – die Entwicklung bahnbrechender Medikamente, die das Leben von Patienten verändern können», so Nina Kreymborg, SVP, CSO Partner Team bei Curie.Bio. «Unser Ziel ist es, Biotech-Unternehmern das Fachwissen, die Ressourcen und das Kapital an die Hand zu geben, das sie benötigen, um solide pharmazeutische Unternehmen aufzubauen, ohne dabei die Eigentümerschaft und Kontrolle zu verlieren. Durch die Partnerschaft mit Bayer Co.Lab Connect in Basel fördern wir ein dynamisches Umfeld, in dem junge Biotech-Startups Zugang zu erstklassigen Mentoren, wichtiger Infrastruktur und strategischen Branchenverbindungen haben. Bei dieser Zusammenarbeit geht es darum, die Hürden für Gründer aus dem Weg zu räumen und dafür zu sorgen, dass sie die nötige Unterstützung erhalten, um ihre Innovationen schnell, effizient und mit wissenschaftlicher Exzellenz voranzutreiben.»

Ein ausgewähltes Schweizer Startup wird die Chance bekommen, in das Portfolio von Bayer Co.Lab aufgenommen und an einer Veranstaltung von Bayer während der BIO International 2025 ausgezeichnet zu werden.

Das ausgewählte Startup in der Schweiz wird nicht nur von einer voll ausgestatteten Einrichtung von Superlab Suisse in Basel und vom Zugang zu Bayer Co.Lab Cambridge, einer globalen Community gleichgesinnter Unternehmer, profitieren, sondern auch von der Unterstützung durch Bayer-Experten aus verschiedenen Bereichen und der Kontaktvermittlung zu Partnern im Ökosystem – und das alles ohne jegliche Verpflichtungen. Mit diesem massgeschneiderten Ansatz wird sichergestellt, dass Startups in einem förderlichen Umfeld gedeihen, das es ihnen ermöglicht, ihre Innovationen rasch zur Klinikreife zu bringen. (Bayer/mc/hfu)

