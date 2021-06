be-connected – die neue Berner Vernetzungsplattform für Innovation + Unternehmertum

Bern – Ab sofort finden KMU, Startups und Privatpersonen vor Firmengründung auf be-connected.ch in wenigen Klicks das ihnen noch fehlende Hilfsangebot und können direkt mit der richtigen Ansprechperson in Kontakt treten. be-connected vernetzt Unternehmerinnen und Unternehmer direkt mit den Menschen, die sie unterstützen können, und stärkt so die Berner Wirtschaft.

Um Berner Unternehmerinnen und Unternehmer optimal zu unterstützen und damit die Berner Wirtschaft zu stärken, haben sich die zentralen Partner aus dem Berner Innovations-Ökosystem (BFH, Uni, sitem-insel, SIPBB, be-advanced, Innosuisse und viele weitere) zusammengeschlossen. Die Bottom-Up-Initiative soll es den KMU, Startups sowie Gründerinnen und Gründern erleichtern, das für sie relevante Unterstützungsangebot und die passende Ansprechperson zu finden. Langes Suchen ist damit Geschichte und die Unternehmerinnen und Unternehmer können sich aufs Wesentliche fokussieren.

Sieben Themen für alle Stadien eines Unternehmens

Über 100 Unterstützungsangebote von mehr als 20 Partnerorganisationen aus dem Kanton Bern werden auf be-connected in deutscher und französischer Sprache übersichtlich dargestellt. Von Bildung, Forschung + Entwicklung bis zur Geschäftsidee und Firmengründung, von Infrastruktur + Räumlichkeiten über Finanzierung und Geschäftsentwicklung bis zur Vernetzung: Sieben Themengebiete, die alle wichtigen Stadien eines Unternehmens abbilden, helfen den Unternehmerinnen und Unternehmern, das für sie passende Angebot schnell, einfach und spielerisch zu finden.

In vier Klicks zum gesuchten Angebot

Die Vernetzungsplattform funktioniert ganz einfach: Unternehmerinnen und Unternehmer suchen sich auf der Startseite das für sie relevante Themengebiet aus oder navigieren direkt zur Angebotssuche. Die sieben Themenseiten mit zusätzlichen Informationen helfen, zu entscheiden, ob das ausgewählte Thema das richtige ist. Das Kernstück von be-connected ist jedoch die Angebotssuche. Unternehmerinnen und Unternehmer finden in nur vier Klicks das für sie passende Unterstützungsangebot und die direkten Kontaktangaben der zuständigen Person. be-connected hilft, die Effizienz im Kanton Bern zu erhöhen und vernetzt die richtigen Menschen miteinander. (mc/pg)

be-connected